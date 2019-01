El Cajasur Deportivo Córdoba, sólido campeón de invierno

El Cajasur Deportivo Córdoba camina con paso firme hacia el sueño del ascenso a Primera Nacional Femenina. El conjunto cajista finalizó el pasado fin de semana la primera vuelta del campeonato liguero y tras 14 jornadas es líder del Grupo 3, con 34 puntos, cinco de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores -el Futsal Alcantarilla y el Jimbee Roldán B-, lo que permite al conjunto califal llegar al ecuador del campeonato en zona de play off de ascenso.

El equipo de Salva Chía ha sumado en esta primera mitad del campeonato un total de 34 puntos, merced a sus 11 triunfos, un empate (en Cádiz) y dos derrotas (frente al Alcantarilla y al Monachil). En el balance de goles, ha anotado 50 y ha recibido 31. Hasta nueve jugadoras del conjunto cordobés han visto puerta en estos catorce encuentros disputados, con Marixu como la más prolífica en ataque, con 16 dianas, seguida de Celi (6), Nuria (6), Neiva (5), Rocío (4), Esther (3), Marta (3), África (2) y Lau (2), además de otros tres tantos rivales en propia puerta. En total un +19 en la diferencia global al que ha contribuido también la meta Noe, que mantuvo su puerta a cero en tres ocasiones.

Con todos estos números, el Cajasur Deportivo Córdoba se ha convertido en uno de los cuatro campeones de invierno en la categoría de plata del fútbol sala femenino español, un título honorífico que comparte con el Bilbo FS (grupo 1), La Concordia (grupo 2) y el Colmenajero (grupo 4). No obstante, no serían estos los únicos equipos clasificados para la fase de ascenso, puesto que los dos mejores segundos clasificados -por coeficiente- también disputarán dicho play off.

El objetivo es luchar por todo

Los seis equipos que a final de temporada logren clasificarse para disputar el play off se emparejarán en tres eliminatorias a ida y vuelta que se celebrarán las dos primeras semanas del mes de junio, de las cuales saldrán tres vencedores con billete para jugar en Primera división la próxima campaña.