El Cajasur Córdoba BM cae en casa ante el Ikasa Madrid (25-27)

El Cajasur Córdoba BM cayó derrota en su pista ante el Ikasa BM Madrid, un tropiezo que no supone daño alguno para los granates, ya clasificados para la segunda fase y seguros de que estos dos puntos no se echarán en falta, pues el rival peleará por no descender en el tramo decisivo de la temporada y esta victoria no contará en esa pugna.

Jesús Escribano aprovechó el último partido en casa de esta primera fase para reservar a sus hombres más cargados de minutos y a otros que arrastraban problemas físicos. Esas variantes hicieron que el choque estuviera apretado desde el inicio y dieron aire a los madrileños, que buscaron el triunfo con confianza desde los primeros parciales.

El ataque del Ikasa Madrid funcionó durante todo el partido a las mil maravillas, con Aranda y Morandeira como hombres más destacados, pero con una anotación muy repartida entre todo el plantel madrileño. El Córdoba BM, por su parte, tuvo en Figueredo a su mejor estilete, junto a Esteban López y Juanlu Moyano.

Pese al acierto de sus hombres de primera línea, el conjunto cordobés se marchó con empate al descanso (12-12) y en el segundo acto vio como los madrileños tomaban rentas a su favor, hasta irse cinco arriba. Escribano trató de menguar esa distancia y meter a su equipo en el partido, pero ya fue tarde para completar la reacción.

Ficha técnica

25 - Cajasur Córdoba BM: Fernando Torres; Palacios (1), Figueredo (5), Ortega, Esteban López (5), León (1), Corning (2), Parejas, Rodríguez, Baena, Ayala (3), Requena (1), Morgado (3), Aitor Gómez, Moyano (4) y Vicente González.

27 - Ikasa BM Madrid: Medina; Aranda (4), Manuel Holst (1), Javier Holst (1), Morandeira (4), Aday (1), Hernández (1), Salgado (1), De la Fuente (3), Echevarría (5), Fernández (3), Prado (1), Mario Rodríguez (1), Marazuela (1) y Alejandro Rodríguez.

Parciales: 2-3, 3-6, 5-9, 7-10, 10-10, 12-12 (descanso), 13-15, 16, 18, 18-19, 18-23, 22-24 y 25-27.

Árbitros: Rodríguez Pacheco y Núñez Camacho. Excluyeron a los locales Parejas, Ayala, Requena y Moyano; y a los visitantes Medina (2), De la Fuente, Echevarría y Marazuela.

Incidencias: Encuentro de la decimoséptima jornada, disputado en Fátima a puerta cerrada.