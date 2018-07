Boyis llega al Barcelona "preparado" para un reto mayúsculo

El menciano Antonio Manuel Sánchez Tienda, más conocido como Boyis, fue confirmado ayer como nuevo jugador del Barcelona Lassa de fútbol sala. El cierre, natural de Doña Mencía, firma con el conjunto azulgrana por las dos próximas temporadas y llega al cuadro culé después de finalizar su contrato con el Jaén Paraíso Interior, conjunto en el que ha jugado las tres últimas campañas, con unos grandes resultados, y en el que era capitán.

En la confirmación de lo que era un secreto a voces, el Barcelona define a Boyis como "uno de los mejores defensores de la Liga" y "un jugador fuerte, contundente y con gran habilidad defensiva".

En su puesta de largo como jugador azulgrana, el cordobés mostró su satisfacción por llegar "a un club de máxima exigencia, al mejor club del mundo", para el que considera que está "preparado" y al que llega "con muchísimas ganas de trabajar y poder devolver la confianza del club".

El menciano apuntó que "el trabajo defensivo me sobra y si tengo que aportar algo es eso, trabajo, esfuerzo y sacrificio", cualidades por las que el subcampeón de liga se ha fijado en un hombre que a sus 28 años ha alcanzado una madurez que le ha permitido consolidar en la élite del fútbol sala nacional.

Boyis tuvo también palabras de elogio hacia el que ha sido su club los tres últimos cursos: "De Jaén sólo tengo palabras buenas. Me han tratado estos tres años como un hijo más y les estoy muy agradecido, pero cuando me llamó el Barça no dudé en darles el sí".