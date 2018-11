Borrell se defiende de las críticas del COI por Kosovo

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró ayer, respecto a la polémica con el Comité Olímpico Internacional sobre Kosovo, que el Gobierno no está dispuesto a aceptar que un director olímpico diga que España tiene que reconocer a Kosovo, e insitió en que "las acusaciones de que España haya negado visado no tienen fundamento porque no se han presentado las peticiones".

La selección de kárate de Kosovo, país no reconocido por España, participó hace dos semanas en los Campeonatos del Mundo de Madrid bajo bandera de la federación mundial, tras obtener en Francia sus visados.

El COI ha escrito una carta a las federaciones internacionales en las que les recomienda que no concedan la organización de más competiciones a España mientras no garantice que los kosovares pueden competir y hacerlo con sus símbolos.

Borrell también criticó en una entrevista en Onda Cero que el presidente catalán, Quim Torra, diga que "Cataluña es como Kosovo" y se preguntó "¿en qué mundo vive esa gente?".

Esta semana, el problema con los deportistas de Kosovo se reprodujo en la India, otro país que no lo reconoce, durante los mundiales de boxeo femenino.