Bolt anota su primer doblete en el fútbol profesional

El jamaicano Usain Bolt anotó sus primeros goles en el fútbol profesional al marcar un doblete en la victoria de su equipo, Central Coast Mariners, por 4-0 sobre Macarthur South West United en un encuentro de pretemporada disputado en Sydney.

Tras varios partidos de prueba sin puntería, el ex astro del atletismo se estrenó con sendos goles a los 56 y 68 minutos.

El primer gol llegó tras recibir un balón cerca del área. El jamaicano controló, ganó en potencia ante la marca de un defensor y cuando ingresó a la zona de definición lanzó un zurdazo bajo que no pudo contener el arquero rival.

Bolt exhibió entonces una enorme sonrisa, recibió el abrazo de sus compañeros e hizo su tradicional saludo del rayo en medio de la aclamación del público.

Poco después, un error defensivo del club rival, que milita en la segunda división australiana, permitió al ocho veces campeón olímpico anotar su segundo tanto de la noche antes de ser sustituido en el minuto 75.

"Estoy aprendiendo y mejorando mucho. Estoy feliz de poder demostrar al mundo que estoy mejorando", dijo Bolt tras el encuentro. "Anotar el primer gol en el fútbol profesional ha sido un gran desafío. Estoy muy orgulloso".

BOLT HAS HIS BRACE! ⚡️That's two goals tonight for @usainbolt!! What a moment in sport, don't think limits! #CCMFC 🎥 @FOXFOOTBALLpic.twitter.com/0NeIH9i49V