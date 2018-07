Ante el Benidorm y en casa

El Benidorm será el primer escollo liguero del Ángel Ximénez-Avia, que por primera vez en sus seis años de andadura en la Liga Asobal arrancará la competición ante sus aficionados en el Alcalde Miguel Salas. Ese fue el gran titular que dejó el sorteo del calendario que se realizó ayer en Madrid, un acto celebrado en la sede de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en el que la delegación pontanesa estuvo encabezada por su presidente, Mariano Jiménez. Los pontanenses se estrenarán el 8 de septiembre, para posteriormente desplazarse a Santander en la segunda jornada, y recibir en la tercera al Guadalajara del cordobés César Montes.

El calendario de los de Puente Genil comenzará a complicarse a partir de la cuarta fecha, ya que tras la visita al BM Logroño-La Rioja, el siguiente rival en el Miguel Salas será un Anaitasuna navarro que casi siempre suele puntuar en Puente Genil. En la sexta jornada, los de Julián Ruiz tendrán que hacer frente a un nuevo y difícil desplazamiento, en esta ocasión a la pista del Ademar León, antes de recibir, inmediatamente después, a un Granollers que tratará de tomarse la revancha tras su eliminación copera del pasado curso. El ciclo de rivales de entidad en el tramo medio del torneo continuará con dos salidas consecutivas a Pontevedra e Irún, antes de entrar en un tramo final donde aparece en el horizonte la visita del todopoderoso Barça, fijada para la fecha 14, en pleno puente de la Constitución.

El club trabaja en una campaña de abonados que va bien y confía en superar los 600 carnés

Tras el parón invernal, los meses de febrero y marzo deben ser claves para hacer acopio del mayor número de puntos posibles, antes entrar en la última parte de la liga donde deben visitar la cancha pontanesa el recién ascendido Alcobendas, el Atlético Valladolid y el Frigoríficos Morrazo, ante el que se pondrá el punto y final a la temporada el 25 de mayo.

Por otro parte, al igual que en años anteriores, la campaña de abonados se está desarrollando con interés y expectación entre los aficionados pontanenses. Tal y como explicó Jiménez, "las cifras que tenemos hasta el momento están en la misma línea que el año pasado, y eso teniendo en cuenta que estamos a falta de más de un mes para que arranque la liga, con lo cual nuestra valoración hasta el momento es positiva, porque la gente del balonmano que nos ha apoyado en temporadas anteriores lo sigue haciendo". "Es evidente que nuestro deseo sería superar la barrera de los 600 abonados, pero también es verdad que las fechas veraniegas invitan a que mucha gente esté de vacaciones fuera, con lo cual intuimos que volverá a pasar como todos los años, con muchos aficionados llegando a última hora para sacarse el abono".

Por último, y sobre la Copa de Andalucía, el presidente del Ximénez dijo que todavía no tiene conocimiento del tipo de formato que la Federación Andaluza quiere dar al torneo. "No sabemos si se va a seguir jugando como hasta ahora, con una eliminatoria previa entre el Ars y el Antequera de la que saldrá nuestro rival, o con la presencia de un equipo de Primera que convierta el torneo en una final a cuatro". Sobre la posible sede -se rumorea que podría ser una localidad cordobesa-, Mariano Jiménez no ocultó que al Ángel Ximénez le gustaría albergar la competición, aunque supeditó esa candidatura a un acuerdo económico lo más asequible posible para el club.