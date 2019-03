El Bayern ficha a Lucas Hernández por 80 millones de euros

El Bayern de Munich ha anunciado el fichaje de Lucas Hernández, defensa francés del Atlético de Madrid, que se incorporará al equipo alemán a partir del próximo 30 de junio y que firmará con su nuevo club hasta 2024.

Así lo anunció este lunes el Bayern a través de su página web, en la que también se indica que el campeón alemán abonara la cláusula de rescisión por valor de 80 millones de euros.

El internacional francés se convertirá en el fichaje más caro de la historia de la Bundesliga. "Estoy muy satisfecho de que hayamos podido fichar a Lucas Hernández, uno de los mejores defensas del mundo y vigente campeón mundial", dijo el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzcic.

"Lucas puede jugar tanto en el centro de la defensa como de lateral izquierdo. Además, prolongará la tradición de grandes jugadores franceses en las filas del Bayern", agregó.

En el reconocimiento médico se encontró un lesión en el ligamento de la rodilla derecha por lo que, previa consulta con el Atlético de Madrid, será operado. Sin embargo, el médico del Bayern, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, aseguró que el jugador estará disponible para el comienzo de la próxima temporada.

"Me ha costado muchísimo decirle no al Atlético"

Lucas Hernández aseguró que le ha "costado muchísimo decirle no" al Atlético y que esta es "la decisión más difícil e importante" de su carrera.

"Me ha costado muchísimo decirle no al Atlético, pero mi decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern de Múnich", aseguró Lucas en declaraciones que ofrece el club rojiblanco en su página web una vez ha sido anunciado su traspaso por el conjunto alemán.

"Ésta es la decisión más difícil e importante que he tenido que tomar en mi carrera deportiva. El Atlético, para mí, significa muchas cosas ya que aquí es donde he crecido como futbolista, como persona y me he convertido en el jugador que soy", señaló el zaguero francés.

"Quiero agradecer a todo el Atlético, dirigentes, entrenadores, compañeros y aficionados, estos doce años increíbles e inolvidables en los que he formado parte del club. El Atlético siempre estará en mi corazón", añadió.