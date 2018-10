El Barça, más desnudo atrás

A una semana de chocar con el Sevilla por la cima de la Liga, el Barcelona amaneció ayer con un nuevo problema que sumar a su maltrecha defensa: la lesión del belga Thomas Vermaelen. "Vermaelen sintió de inmediato algo en los isquiotibiales del muslo derecho y se realizará una exploración dentro de las 48 horas siguientes a la lesión", señaló en la madrugada del sábado el seleccionador belga, Roberto Martínez, tras verse obligado a cambiarlo en el minuto 73 del choque frente a Suiza por la Liga de Naciones.

Pendiente aún de diagnóstico, el frágil Vermaelen engrosó así la lista de bajas de la zaga del Barcelona, que ya contaba con el francés Samuel Umtiti. La noticia no pudo sino contrariar a Ernesto Valverde. Con Sevilla, Inter de Milán y Real Madrid en el horizonte, el técnico azulgrana se quedó con apenas dos efectivos en el eje de la línea que peor le funcionó hasta ahora: Gerard Piqué y Clement Lenglet.

No sólo eso. El central catalán es el único jugador de campo que no descansó de momento ni un solo minuto en lo que va de temporada. Y tampoco parece que vaya a hacerlo en los próximos días. Se vienen duelos cruciales y Valverde no tiene recambios en su posición.

Esta temporada, Piqué jugó los ocho partidos de Liga, los dos de la Liga de Campeones y la Supercopa de España. En total, 990 minutos en sus piernas. "He demostrado que puedo jugar muchos partidos. He tenido suerte con las lesiones, pero, si el entrenador entiende que tengo que jugar todos los partidos porque no hay recambios, lo haré", dijo el propio Piqué tras el último duelo ante el Valencia.