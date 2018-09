El Arcángel no aprueba el examen de la absoluta

El sueño de ver a la selección española absoluta en Córdoba quizás está algo más lejano desde ayer. La pobre entrada que registró El Arcángel en el primer choque de la selección sub 21 en los últimos siete años deslució la apuesta federativa por Córdoba.

Ya lo dejó entrever el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Eduardo Herrera, durante la presentación del choque ante los albaneses. El partido de la sub 21 era una buena oportunidad para que la provincia de Córdoba demostrara esas ganas por ver a las estrellas del fútbol nacional en El Arcángel. Y si esas ganas hay que medirlas con la asistencia que ayer registró el coliseo ribereño, lo cierto es que no parecen ser muchas. Todo ello a pesar de los precios populares establecidos por la Federación Española. Tampoco ayudó al gran ambiente el malestar que generó entre dos centenares de cordobeses el cerrojazo que soportaron en el entrenamiento previo, cuando se había anunciado la apertura de puertas.

Pobre entrada en el coliseo ribereño en el regreso de la selección sub 21 tras siete años

El ambiente previo, con Manolo el del Bombo convertido en auténtica atracción para los cazadores de fotografías, invitaba a un buen ambiente en El Arcángel, aunque pronto se vio que la afluencia iba a ser escasa. El día laborable, el ambiente estival que aún reina en la ciudad y la poca entidad del rival de la Rojita hicieron estragos e impidieron que los chicos de Luis de la Fuente se sintieran más arropados.

Y eso que Córdoba no es una ciudad acostumbrada a las citas internacionales. De hecho, hacía siete años que la selección sub 21 no pasaba por El Arcángel. En aquel entonces, fue Suiza el rival del conjunto nacional, que con la de ayer ha rendido ya siete visitas a Córdoba. Esta última estuvo ciertamente deslucida, aunque al menos el choque quedará para el recuerdo como el día en que una prometedora selección española selló su billete para el Campeonato de Europa de Italia y San Marino 2019, el primer paso hacia los ansiados Juegos Olímpicos de Tokio 2020.