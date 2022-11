Antonio Montero y Lourdes González conquistan el triunfo en Lucena

Lucena ha recuperado este domingo una de sus grandes citas deportivas, la Carrera Popular Ciudad de Lucena por la Igualdad. Tras dos ediciones en un formato con limitaciones debido a la situación sanitaria, la cita ha recuperado todo su esplendor con ocho carreras en diferentes edades y con Antonio Montero, en un tiempo de 31:26, y Lourdes González, con 39:25, subiendo a lo más alto del podio en la prueba reina.

Bajo la dirección técnica del Club Maratón Lucena, la concejalía de deportes del Ayuntamiento lucentino ha propiciado una nueva jornada para los amantes del atletismo popular. Más de 1.660 corredores en la línea de meta, con unos 1.200 escolares en las carreras sub 18 y sub 16 (2.000 metros), sub 12 (800 metros), sub 10 (500 metros), discapacidad psíquicos (400 metros), sub 8 (200 metros) y sub 6 (100 metros), se ponían las zapatillas para dar el mejor colorido a la Ciudad Deportiva.

En la prueba reina, puntuable para el circuito provincial de carreras populares, la superioridad de los ganadores se ha impuesto desde el principio. Brillando de nuevo en casa, el lucentino Antonio Montero, del Club Trotasierra, marcó desde los primeros metros un ritmo de carrera imposible de seguir para sus competidores. El trazado urbano por el centro histórico y el barrio de Santiago, antes de regresar a la pista de atletismo municipal, no tuvo ningún secreto para el ganador.

En la meta, el podio en la categoría masculina se completaba con Alberto Gómez, del Club Maratón Lucena (32:56) y Daniel Molina, del Atletismo y Triatlón Lucena (33:24), mientras que en la carrera femenina sólo Lourdes Carmen Cáliz (41:51) y Carmen Almagro, del Surco (42:21) pudieron seguir de cerca a la ganadora, Lourdes González.

Tras la entrega de premios, presidida por el alcalde, Juan Pérez, el concejal de Deportes, Alberto Lora, ha querido agradecer, en nombre del Servicio Deportivo Municipal lucentino (SDM), la amplia participación y el buen comportamiento de todos los corredores, que "con su esfuerzo y talento nos han brindado una jornada de deporte en familia de esas que sirven de inspiración para seguir haciendo deporte el resto del año".

Un año más, el Ayuntamiento cuenta con el respaldo de una amplia batería de empresas colaboradoras que se vuelcan con el deporte lucentino. Las empresas Santa Teresa Café&Copas y Eliossana Clínicas de Salud, como patrocinadoras, encabezan un listado que completan McDonald's Lucena, Carrefour Lucena, Campoaras, la Denominación de Origen Protegido Aceites de Lucena y Sabor España. Igualmente, tuvo palabras de agradecimiento para las entidades y personas profesionales y voluntarias integrantes del dispositivo de seguridad que desde primera hora ayudaron a que corredores disfrutaran de su deporte favorito sin problemas de seguridad.