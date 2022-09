El Ángel Ximénez, sin opción ante el Atlético Valladolid (33-29)

Nuevo revés a domicilio. El Ángel Ximénez no tuvo opción ante un Atlético Valladolid que mantuvo el ritmo en todo el envite (33-29). Los pontanos, que fueron a remolque desde el comienzo del encuentro, no pudieron con el conjunto pucelano y cedieron su segunda derrota liguera del curso. De hecho, tras dos citas disputadas lejos del Alcalde Miguel Salas de Puente Genil, los de Paco Bustos aún no han sumado nada.

Con el sabor dulce del triunfo de la pasada jornada ante el Torrelavega en casa (41-32), los pontanenses buscaban en Huerta del Rey su primera alegría a domicilio. Sin embargo, pronto empezó el Atlético Valladolid a tomar la delantera. El objetivo de los locales era claro ante Puente Genil, aprovechar la velocidad de sus jugadores, buscando la continuidad, y mantener la intensidad defensiva mostrada ante Huesca.

Las directrices se cumplieron, y los vallisoletanos salieron con intensidad y con la firme intención de manejar el tiempo del partido. Tras un parcial de 10-5, Paco Bustos tuvo que solicitar su primer tiempo muerto para intentar frenar la sangría. Además, aprovechó para dar entrada a jugadores experimentados, como Pomeranz o Javi Muñoz, a lo que se añadió una mayor presión defensiva.

Estas permutas se tradujeron en cierto atasco ofensivo del Atlético Valladolid y, con el 14-10, David Pisonero, técnico del Atlético Valladolid, optó por pedir un receso para impedir que el rival adquiriese más confianza. Pero lo cierto es que el Ángel Ximénez cambió el chip, y supo aprovechar bien el uno contra uno de Ribeiro para recortar diferencias y dejar el marcador al descanso en 16-13 .

Esa dinámica positiva de los pontanos se mantuvo tras la reanudación, con un buen juego ofensivo, haciendo valer la efectividad de Buzle, y una buena defensa rematada en De Hita, que permitió reducir más la renta local (18-16). El Ángel Ximénez se acercaba en el marcador, pero tocaba seguir insistiendo.

Los vallisoletanos tuvieron que apostar por el lanzamiento exterior, donde hallaron a Dimitrievski y, cuando el juego lo permitía, al extremo de D'Antino. Eso, más la gran actuación de César Pérez en la portería, permitió al Atlético Valladolid mantener la iniciativa en el electrónico (28-24).

A pesar de los intentos del conjunto de Puente Genil, un último arreón final, con Freitas imponiendo su potencia en el uno contra uno, hizo que el Atlético Valladolid amarrara la victoria, la primera lograda en su feudo, ante su afición (33-29). De este modo, el Ángel Ximénez consumó su segundo revés fuera de casa.