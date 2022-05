El Ángel Ximénez se da una última alegría en casa ante el Torrelavega (30-26)

El Ángel Ximénez despidió la temporada en el Alcalde Miguel Salas con una victoria que se decidió en el tramo final ante un Torrelavega que plantó cara en la segunda parte. Los locales, que arrancaron el partido de forma brillante, cierran el curso con una alegría que les sirve incluso para adelantar al cuadro cántabro en la clasificación gracias al gol average.

Tras atar la permanencia con su victoria en Antequera (24-25), el Ángel Ximénez salió muy enchufado en busca de un último triunfo ante su afición. Los locales, con un parcial 4-1 de salida, se hicieron con el control del envite ante un Torrelavega que se estrelló una y otra vez en un inspirado Álvaro de Hita. A ello se sumó la eficacia de los de Paco Bustos en ataque, lo que llevó a Álex Mozas a pedir tiempo muerto (6-2, 8').

En un encuentro con mucho ritmo, las paradas de De Hita fueron claves para mantener la distancia. Los de Puente Genil llevaron muy bien un encuentro en el que Djukic atinaba de cara a puerta. Con cinco o seis goles arriba en el luminoso, el serbio, con seis tantos, hizo daño en el juego ofensivo local (14-7, 22'), a pesar del buen papel realizado por el visitante Dani Serrano.

Con el choque encarrilado, el Ángel Ximénez se fue seis goles arriba al descanso. Estuvo muy intenso defensivamente el cuadro local, aunque no pudo ampliar su renta en el tramo final por el buen papel del meta del Torrelavega. No obstante, los de Paco Bustos no tuvieron grandes problemas para marcar las diferencias en una primera mitad de claro color pontano.

Tras el paso por los vestuarios, el Ángel Ximénez se topó con un parcial 0-2 de inicio del Torrelavega. Sin embargo, los cántabros vieron como los locales respondieron con dos tantos de Djukic y Xavi Túa (18-12). Paco Bustos dio entrada a Konecny en la portería tras una magistral primera parte de un Álvaro de Hita que hizo 12 paradas de 22 lanzamientos.

En el juego de ataque mejoró el Torrelavega en esta segunda mitad gracias al buen juego de Dani Serrano (18-14, 36'). A pesar de la exclusión de Alonso Moreno, los locales no lo aprovecharon y se atascaron de cara a portería. Con un parcial 0-4, el cuadro cántabro se metió en el partido (18-16, 37'), lo que llevó a Paco Bustos a pedir tiempo muerto.

El Ángel Ximénez frenó esa situación adversa y volvió a abrir brecha en el marcador (22-18, 42'). Con las exclusiones de Joao Pedro da Silva y Márcio Silva, el Torrelavega fue recortando distancias hasta colocarse a un tanto (23-22, 49'). En un tramo final alocado, el cuadro local, gracias a un gol de Luisfe, entró al momento de la verdad con una ajustada ventaja debido al buen papel del meta visitante.

El partido se equilibró en la segunda mitad gracias al paso hacia adelante que dio el Torrelavega tras el paso por los vestuarios. Todo se niveló y solo faltaba ver para que lado se iba a decantar la balanza. Un gol de Xavi Túa daba oxígeno a los locales (26-24, 53'), lo que llevó a pedir tiempo muerto a Álex Mozas. Con un parcial 0-2 y una defensa muy dura, los cántabros empataron a 26 a falta de cuatro minutos para su conclusión. Tocaba sufrir un final de infarto. Sin embargo, los de Paco Bustos, con un parcial 4-0, se recompusieron y se alzaron con la victoria en el cierre liguero (30-26).