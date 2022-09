El Ángel Ximénez busca su primer triunfo a domicilio en Guadalajara

Al Ángel Ximénez le toca volver a hacer frente a un duelo de alto nivel y ante un rival directo por la permanencia en este inicio de temporada que está siendo tan frenético para los de Paco Bustos. Y es que, en la quinta jornada de la Liga Asobal, los pontanenses visitan este sábado al recién ascendido Guadalajara (David Santamaría, 17:30), en busca de conseguir la primera victoria liguera lejos de casa de esta 22-23.

De hecho, el debut en la décima temporada consecutiva del Ángel Ximénez en la élite fue ante el Cangas en territorio gallego y los pontanos perdieron (32-27). Tras esta derrota y una posterior victoria en casa ante el Torrelavega (41-32), los de Puente Genil también cayeron en su salida ante el Atlético Valladolid. Dos resultados negativos fuera de casa ante los que los de Paco Bustos quieren reivindicarse con un triunfo en Guadalajara.

Para el Guadalajara se trata de un duelo de máxima urgencia, puesto que aún no ha estrenado su casillero de puntos en este arranque de temporada. Tras su ascenso en la 21-22 a la máxima categoría, los manchegos no han arrancado de la mejor forma, pues han perdido los cuatro partidos ligueros disputados hasta la fecha ante rivales como el Ademar, el Granollers, el Ciudad Encantada y el Huesca. Esta vez y con el factor cancha a su favor, lo dejarán todo en busca de su primer triunfo ante un cuadro de Puente Genil que no se está mostrando del todo seguro a domicilio.

El cuadro pontano, que llega a la cita tras mostrar una notable imagen ante el líder y todopoderoso Barça, que no dio opción en el Alcalde Miguel Salas (31-43), quiere despegarse de esos puestos de descenso que están marcados en dos puntos, los mismos que tiene el Ángel Ximénez, aunque ocupa la decimosegunda posición en la tabla. Por su parte, el equipo dirigido por el almeriense Juan Carlos Requena es el actual colista y tampoco pudo hacer nada en su visita a Bada Huesca, cayendo por 34-26 ante los oscenses, por lo que ambos necesitan la victoria con urgencia.

Ya advirtió el técnico del Ángel Ximénez de que será "un partido muy importante para ambos. Creo que somos rivales directos por la salvación, nosotros con dos puntos, ellos con ninguno, y creo que va a ser un partido muy complicado, muy intenso, que ambos sabemos que nos jugamos cosas aunque llevemos pocos partidos de liga".

"Nosotros vamos con la intención de llevarnos los dos puntos pero Guadalajara es un equipo que, aunque no haya puntuado aún, ha estado en todos los partidos ahí, con una intensidad altísima y muy buen movimiento de balón. Ellos tienen calidad y van a intentar puntuar, aunque nosotros intentemos que no lo consigan, que llevemos nosotros el partido y a sumar, que es lo importante", añadió Paco Bustos.

Por su parte, José Cuenta apuntó que afrontan "una salida muy importante en la cancha del Guadalajara. Es un partido que tenemos marcado en el calendario como muy importante porque tenemos que empezar a sumar fuera de casa para comenzar a llevar un buen ritmo en la liga". "También será un partido muy especial porque somos conocedores de que se va a desplazar gente de nuestra Legión Pontana para estar con nosotros, que van a intentar ayudarnos en todo lo que puedan y eso es de agradecer", señaló un capitán del Ángel Ximénez que tienen "muchas ganas de competir fuera de casa, de hacerlo con nuestra gente y de empezar a sumar puntos para escalar posiciones en la liga".