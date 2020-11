El Ángel Ximénez sube al primer equipo a Jesús Melgar para suplir la baja de Padilla

El Ángel Ximénez tiene un nuevo integrante en su plantilla. El club pontanés ha promocionado al primer equipo a Jesús Melgar para cubrir la baja de José Padilla, que estará fuera de las pistas alrededor de cinco meses por una lesión en el tobillo derecho. El jugador de Puente Genil vivirá de esta manera su tercera etapa en un equipo que vuelve a estar dirigido por Paco Bustos, ya reintegrado tras superar el coronavirus, y que este miércoles retoma la competición en la Liga Asobal en Guadalajara.

Tras confirmarse la grave lesión de Padilla, que tendrá que pasar por el quirófano para superar una rotura completa del ligamento peroneoastragalino anterior del tobillo derecho, la entidad pontanesa ha encontrado en casa un recambio de garantías. A sus 24 años, Jesús Melgar conoce tanto el club como la categoría, por lo que su periodo de adaptación será rápido.

El extremo izquierdo, que regresó el pasado verano al Ángel Ximénez para formar parte de su filial tras militar en el Pozoblanco, vivirá su tercera etapa en el primer equipo. Formado en la cantera pontana, Melgar ya formó parte del plantel que Fernando Barbeito dirigió en el curso 14-15, repitiendo experiencia en el 16-17 bajo la dirección de Quino Soler. Luego, como miembro del B, integró algunas convocatorias en las campañas 17-18 y 18-19, aunque su concurso se limitó a participar en esas dos ediciones del Memorial Ángel Ximénez.

"Estoy muy contento de volver a jugar en la Liga Asobal, de jugar en mi casa, en el primer equipo, jugar con compañeros de temporadas pasadas aquí en el club. Vengo con muchas ganas, con mucha motivación por dar lo mejor de mí y aportar al equipo. Esperamos que siga la racha que viene manteniendo el equipo y que yo pueda encajar en él y hacerlo lo mejor posible", ha comentado Jesús Melgar en los medios del club.

El jugador se pondrá de inmediato a las órdenes de Paco Bustos, que ya en la sesión del lunes retomó su actividad al frente del equipo tras superar el covid-19 y comenzó a preparar la visita del miércoles al Quabit Guadalajara. "La vuelta ha sido una mezcla de emociones. Ya solo el hecho de coger el coche, ir a Puente Genil, llegar al pabellón… Recuperar esa normalidad, empezar a trabajar, ver a los compañeros, a los jugadores, creo que es una sensación muy extraña, como si fuera la de un primer día de pretemporada, pero más rápido porque hay que meterse en el lío", comentó el técnico.

El cordobés, que volvió a tener palabras de agradecimiento para su plantilla, es consciente de que no hay tiempo que perder para recuperar el paso liguero en tierras alcarreñas: "Me siento súper a gusto, como en casa y ya tenía ganas de volver a esa vida normal. El inicio ha sido para mí un poco complicado. Me han saludado todos los jugadores, hemos charlado un poco y le he dado las gracias por todo, y a partir de ahí a la faena y a intentar volver a nuestro trabajo, a lo que nos debemos y a sacar los dos puntos en Guadalajara".