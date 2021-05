El Ángel Ximénez, ante un gran reto frente al Bidasoa Irún

El Ángel Ximénez quiere dar la campanada este sábado ante el Bidasoa Irún (Artaleku, 18:30), un rival que marcha segundo en la clasificación y que encadena cinco victorias de forma consecutiva. Los pontanos, con la permanencia asegurada, marchan octavos en la tabla y tienen el objetivo de la permanencia sellado desde hace varias jornadas, lo que les ha servido para empezar a planificar la plantilla de la próxima temporada.

Tras empatar con el Recoletas Atlético Valladolid (30-30), los de Paco Bustos vuelven este sábado al lugar donde comenzó todo. Artaleku siempre quedará en el recuerdo de los de Puente Genil, al conseguir hace ya ocho años su ascenso a la máxima categoría. Octavos clasificados con 34 puntos, los pontanos buscan volver a la senda correcta. No lo tendrá fácil, aunque ya lo consiguió en el duelo de la primera vuelta en el Alcalde Miguel Salas (26-23).

Paco Bustos ha reconocido que es "un partido muy complicado, es el segundo clasificado de la Liga Asobal y no hay más que decir". De hecho, ha elogiado al rival porque "es un equipo con un plantillón". Además, ha añadido que el cuadro vasco hace "un grandísimo balonmano, que por eso está ahí y que el año que viene va a estar en Europa y tiene una plantilla que ya estaba hecha para estar en Europa este año. Y bueno, vamos a su casa".

También ha querido recordar el triunfo del Ángel Ximénez en el Alcalde Miguel Salas sobre Bidasoa: "Tenemos gratos recuerdos en nuestro campo por la victoria pero vamos a ir a dar lo máximo, a hacer nuestro balonmano, a intentar llevar el ritmo nosotros, a no dar balones tontos porque si no, nos puede penalizar mucho y por qué no, luchar hasta el final y ver hasta dónde llegamos".

La penúltima salida de la temporada llega para el Ángel Ximénez en medio de la planificación de la plantilla del próximo ejercicio, con las salidas ya cerradas de Ahmetasevic, Anderson Mollino, Jesús Melgar, Manu Díaz y Vicente Poveda. Tras el anuncio de la continuidad de José Cuenca, el club confirmó este pasado jueves la continuidad del veterano guardameta Álvaro de Hita, que cumplirá su octava campaña en Puente Genil.

A pesar de que las estadísticas favorecen al Bidasoa Irún, que ha vencido en las últimas cinco visitas de los pontanenses en la Liga Asobal, los de Paco Bustos quieren dar la campanada para acercarse a la séptima plaza, ahora en poder de un Cuenca que tiene tres puntos más en la clasificación, por lo que si quiere mejorar su mejor resultado en la máxima categoría debe volver a la senda triunfal en Irún.