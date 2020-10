Andrés Pastor se impone en la Copa Albolafia en el Real Club de Campo de Córdoba

Andrés Pastor Ayllón ha ganado el XXII Open Ciudad de Córdoba-Copa Albolafia de golf tras la segunda y definitiva jornada de competición en el Real Club de Campo. Pastor fue quien mejor aguantó el pulso final del trío que compartía la cabeza de la Primera categoría tras la ronda del sábado. La regularidad fue el gran aliado de Pastor en la mañana del domingo, lo que le permitió ganar por segunda vez el evento, algo que ya había hecho en 2007.

Pastor acabó con un resultado final de par tras la doble jornada disputada bajo la modalidad medal play hándicap. También se adjudicó el mejor resultado scracht (todos los golpes sin tener en cuenta el hándicap). Pero dado que ambos premios no eran acumulables cedió este galardón al júnior Miguel Ángel Crespín (154 golpes en las dos rondas). Tras Andrés Pastor completaron el podio en la Primera categoría Rafael García Lozano (+3) y Juande Benítez (+6). Éste último, empatado con el reseñado Crespín, la cadete Susana Granados y Victorio Gómez López.

El ganador comentó que "no iba pendiente de cómo iba la clasificación. Me he centrado en hacer mi juego sin mirar los resultados y al final ha terminado con este resultado. Me enteré de que había ganado al final cuando han aplaudido al terminar y me han felicitado".

En Segunda categoría los jóvenes jugadores lograron los mejores resultados en cabeza. Ganó de forma incontestable el júnior Ignacio Cabrera del Campo, con 84 puntos (-12 de hándicap). Partía en segunda posición el domingo por la mañana, pero volvió a firmar una brillante tarjeta bajo par y llegó con el triunfo en el bolsillo a los dos últimos hoyos. En segunda posición, con 75 puntos, se situó el alevín Victorio Gómez Varona. Completó el podio el sénior Pedro Pablo Montera (71 puntos).

Por su parte, en Tercera categoría, se impuso Ignacio Giménez. Salía como líder a la jornada final y acabó venciendo con 75 puntos (-3 de resultado hándicap), por delante de Antonio Jesús Álvarez (73) y Javier Lozano (71). Tanto en Segunda como en Tercera categoría e jugó en la modalidad stableford.