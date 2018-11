Alonso deja la puerta abierta

Fernando Alonso (McLaren), doble campeón mundial de Fórmula Uno, que este fin de semana disputa en Abu Dhabi su último Gran Premio en la categoría reina del automovilismo explicó en la capital de los Emiratos Árabes que está "muy orgulloso por haber dado a conocer la F1 en España" y "por haber recibido el Premio Príncipe de Asturias" del Deporte.

"Cuando empecé no daban la F1 por la tele en España y eso ahora sería algo impensable. Eso es algo que me enorgullece mucho, al igual que el Príncipe de Asturias. Ese premio fue una de las cosas que se valora tanto más que las victorias que uno haya podido lograr", indicó en la conferencia de prensa oficial de la FIA en el circuito de Yas Marina, donde señaló también que es difícil nombrar una sola, pero que si así fuese, entre sus victorias destacaría la de Valencia en 2012, en el Gran Premio de Europa. Asimismo el piloto que más le impactó fue Michael Schumacher, que ganó siete Mundiales y al que él destronó. "Es muy difícil elegir uno, pero si tengo que decir diría Michael, porque cuando yo empecé y antes, cuando yo estaba en los karts era él el que dominaba; así que luego, cuando te encuentras luchando contra él de tú a tú, en unas batallas que fueron tremendas es algo increíble. Por eso, si tengo que escoger uno, sobre todo por motivos emocionales me tengo que quedar con Schumacher", explicó Alonso, que aún no ha asimilado que este será su último Gran Premio: "Acabo de aterrizar hace diez horas de Japón y probablemente todavía no esté pensando en esta última carrera. Sé que será especial y que será muy emocionante, pero de momento me encuentro bien. El domingo será otra cosa, sin duda será algo muy emotivo".

Acabo de aterrizar de Japón y aún no estoy pensando en que ésta sea mi última carrera"

Alonso tampoco pudo especificar cuál era su mejor recuerdo de una carrera en F1 que arrancó en 2001: "Pienso que más que carreras, recuerdos o triunfos, lo mejor que he sacado son las personas con las que trabajé, las personas con las que he compartido la mitad de mi vida".

"Ahora en otras categorías te das cuenta de que la Fórmula Uno es un paso más alto y tratas de encontrar la perfección cada fin de semana, cada dos semanas, a lo largo de todo el mundo. Eso son los mejores recuerdos que me llevaré de aquí", explicó el genio astur, que ganó tres veces en su país, dos veces el Gran Premio de España, en Barcelona, y una en Valencia, el Gran Premio de Europa (que también ganó otras dos veces, en el Nürburgring alemán).

Fernando recordó emocionado aquel triunfo: "Algunas carreras probablemente rendí mejor que en otras, pero si tengo que elegir diría que la de Valencia 2012". "En mundo normal nunca podríamos volver a ganar esa carrera, si la repetimos cien veces, en 99 ocasiones no hubiera acabado primero. Fue una ejecución perfecta de la estrategia, hicimos buenos adelantamientos, corrí muchos riesgos...", explicó.

"Ese fin de semana el coche no era especialmente rápido. Ni siquiera nos metimos en la Q3 (la tercera ronda de la calificación), creo que doblé a Felipe (Massa, el que era entonces su compañero brasileño en Ferrari) a diez vueltas del final. No es que estuviéramos en una posición dominante ese día, pero aun así ganamos la carrera", añadió Alonso, que de momento no cierra del todo la puerta a seguir corriendo.