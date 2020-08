Alfonso Prieto, la voz de la experiencia en el Córdoba Futsal

En una plantilla como la del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, el descaro y atrevimiento de la juventud sobra. Por eso, la prudencia y realismo con el que se expresan hombres veteranos como Alfonso Prieto resultan el contrapunto perfecto. Una mezcla que pinta bien para que el equipo blanquiverde consiga sus objetivos en su segunda campaña en Primera División. Pero todo eso hay que plasmarlo luego en la pista, y de eso sabe bastante un portero que lleva prácticamente una década en la élite y que llega a Córdoba para poner todo ese bagaje al servicio del equipo.

En su puesta de largo oficial, que ha tenido lugar en la sede de Coto, uno de los patrocinadores del club cordobés, Alfonso Prieto ha marcado el camino de la prudencia para atar los objetivos. "Tenemos que ponernos la marca de los 30 puntos cuanto antes. El resto de equipos se han reforzado también y será una temporada dura, con contratiempos que se pueden escapar de nuestra mano", ha explicado el arquero, que cree que tendrán que "intentar llegar cuanto antes a 30 puntos y a partir de ahí hablar de otras cosas". Para eso, tiene muy claro que el primer paso es "tener los pies en el suelo y trabajar semana a semana para conseguir mejores objetivos" de los que esperan.

Sobre su fichaje por el conjunto blanquiverde, Prieto ha explicado que se fraguó en "un momento complicado y de incertidumbre", en el que él acababa contrato tras tres años en el Levante. "Llegó la llamada del Córdoba y otros clubes, pero el interés del Córdoba fue importante. Me dieron libertad para negociar y llegamos a un acuerdo", explicó el portero madrileño, que cree que su llegada a Córdoba es "una buena oportunidad para seguir creciendo en un proyecto atractivo".

En el Córdoba Patrimonio, la competencia para Alfonso Prieto la pondrán Nono y Cristian, en una tripleta que garantiza un buen nivel en la meta blanquiverde. "Tanto Cristian como Nono son dos conocidos de la afición y el club y creo que es un acierto apostar por su continuidad. Para mí es un reto porque han conseguido cosas importantes y el objetivo es que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad cuente con una gran portería", ha comentado el meta, recordando además sus galones tras muchos años al primer nivel.

"He estado muchas temporadas en Primera División, he jugado momentos importantes y he pasado por clubes con mucha historia. Creo que tengo mucha experiencia, no me pesa la responsabilidad y soy atrevido. Ojalá se pueda ver mi mejor versión aquí, porque tengo mucho que ofrecer", ha comentado al respecto el madrileño.

Además, sobre sus primeras impresiones en el club y la ciudad, Prieto destaca el ambiente de fútbol sala que respira. "Lo primero que me produjo Vista Alegre fue sorpresa. Yo había jugado aquí cuando el club estaba en Segunda B, pero ver el pabellón lleno y la afición tan entregada me llamó mucho la atención. Ha sido también un punto a tener en cuenta y desde que he llegado se respira ilusión y ambiente de fútbol sala. El club es conocido en la ciudad y eso al jugador le gusta", ha explicado.