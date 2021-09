Álex Viana, jugador del Córdoba Futsal: "Soy un jugador completo, con buen 'dribling' y chut"

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad presentó este lunes en la sede de Agrifluide a Álex Viana, su primer fichaje realizado durante este pasado mercado de verano. El jugador brasileño, de 23 años, expuso durante su puesta de largo que llega a la entidad blanquiverde porque le gustó "la propuesta". Además, el ala diestro carioca se mostró "encantando" de poder participar en la Liga española.

José García Román fue el maestro de ceremonias y expuso en la presentación que "Álex ha sido una de nuestras tres incorporaciones. Sabéis que nuestro principal objetivo era consolidar el bloque de la temporada pasada y a partir de ahí hacer pocos fichajes pero que fueran de calidad. Creo que, en ese sentido, esto lo encarna Álex, como pudo demostrarlo ya en el primer partido que le vimos aquí el sábado en Vista Alegre".

Acto seguido, Álex Viana tomó la palabra y comentó que "siempre tenía ganas de jugar en la Liga española". "Cuando me hablaron de Córdoba, yo ya miraba la Liga y ya lo conocía, me gustó la propuesta y estoy encantado", apuntó el ala carioca. Además, relató que el recibimiento por los compañeros ha sido "bueno, todos me han recibido muy bien, mejor de lo que esperaba y estoy muy contento".

El jugador brasileño se definió en su presentación como "un jugador completo, un poco de cada, con buen dribling y buen chut". Además, expuso que "la afición es muy buena, apoya desde que empieza hasta el final y eso me gusta". Por otro lado, reconoció que hablé "poco" con Josan González, pero está "contento, le gusta lo que ve, me dio confianza y poco a poco vamos a mejorar".

También dijo Álex Viana que ya conocía a Caio César y Lucas Perin, sus dos compatriotas en el Córdoba Futsal. "Hablaba con ellos antes de venir y son como amigos", reconoció el jugador carioca, que procede del Bielsko-Biala polaco, con el que conquistó la Liga y fue el máximo goleador de la competición. "Me gusta hacer gol y trabajo mucho para hacer eso", señaló. De hecho, indicó que "en Polonia conseguí los objetivos, fuimos campeones, pero también logré los objetivos particulares, y es lo que intentaré hacer aquí".