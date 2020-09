El Adesal arranca un curso ilusionante ante el Granollers

Llegó el momento más esperado para el Adesal. El conjunto de La Fuensanta afronta este viernes (21:00) su regreso a la Liga Guerreras Iberdrola, y lo hace con el honor de abrir la competición, con el Granollers como rival de un partido que se disputará en Vista Alegre, ya que será retransmitido en directo por el canal temático Teledeporte.

El conjunto entrenado por Rafa Moreno llega al debut liguero tras una pretemporada extraña, que se vio interrumpida por el positivo en covid-19 de una jugadora, lo que obligó al club a suspender los entrenamientos durante dos semanas. Ese contratiempo acortó los partidos de pretemporada del Adesal, que cerró su preparación con dos victorias (ante el Bolaños y el Pozuelo) y una derrota frente al Elche.

A esa preparación interrumpida, el Adesal tendrá que sumar la dificultad del primer rival que encontrará en su camino. Y es que el Granollers pasa por ser uno de los equipos más potentes del balonmano nacional femenino y año tras año pelea por la zona noble de la clasificación.

Además, el conjunto cordobés llega algo mermado en cuanto a efectivos. Rafa Moreno no podrá contar con Asun Bastista. La malagueña, que se lesionó en el peroné hace unas semanas, ya está haciendo trabajo de campo, pero todavía no está al nivel idóneo para ayudar al equipo. Las que sí estarán a disposición del técnico son Ángela Ruiz, Aroa Montoro y Amanda Valero, que no participaron en el último amistoso por algunas molestias musculares.

Rafa Moreno, realista

En la previa del choque, Rafa Moreno se mostró realista sobre las posibilidades de su equipo en este primer partido y aunque confía en sus jugadores dejó claro que el nivel del Granollers es superior. "Llegamos cercanos a lo malo, porque se va a notar que hemos parado 15 días. Las tareas no están hechas, pero la ilusión va a taparlo todo. Todo lo que hagamos ahora nos va a servir cuando después vengan los partidos decisivos", comentó el preparador.

Para intentar buscar la sorpresa, Moreno tiene claro que tendrán que ganar al cuadro catalán "en intensidad y entrega", y para ello intentarán "enredar el partido" porque a tumba abierta "nos ganarían con holgura".