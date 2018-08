A vueltas con el seguro de permanencia

¿qué pasó con la prima suscrita para asegurar la permanencia en la que participó toda la plantilla? Esa pregunta que ronda por la cabeza de parte del cordobesismo, también se la hacen los jugadores del Córdoba, sobre todo aquellos que por algún motivo ya no están en la dinámica del club y siguen sin saber nada de su bonus.

Porque en el documento que el club firmó con ellos recogió que el pago de la prima se haría efectivo con fecha tope 30 de junio, un extremo que no se ha producido ni de lejos. ¿Por qué? Principalmente porque el CCF todavía no ha cobrado. Es más, la fecha límite que tiene el lobby de aseguradoras con el que fue suscrita la prima para abonar la recompensa es el 30 de septiembre, si bien desde la propiedad son optimistas y creen que no se apurarán los plazos, lo que agilizaría el pago a los profesionales del equipo.

Hay que recordar que todos los futbolistas aportaron cantidades diversas para ese seguro de un millón con ratio de uno a cuatro, que en su caso alcanzaba uno de uno a diez. Así, gran parte de los cuatro millones serán destinados a satisfacer a la plantilla.

Y ¿qué pasará con el excedente, la parte que corresponde a la entidad blanquiverde? De momento, el Córdoba trata de que al menos una parte pueda ser computable por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) para aumentar el limite salarial, si bien no está del todo claro que pueda ser así.