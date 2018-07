La presentación de Rafa Berges como nuevo director deportivo del Córdoba dio, lógicamente, para mucho más que para dar a conocer el renovado proyecto blanquiverde. Jesús León salió al paso de todas las dudas que hay en el entorno cordobesista. Lo hizo con un mensaje más cargado de energía que de contenido, pero con la seguridad de quien lo está "dando todo" para sortear los obstáculos que se le están presentando en el camino prácticamente desde su llegada a la entidad.

Uno de los puntos más candentes y principal temor de la afición blanquiverde es el punto en el que se encuentra la relación con Carlos González y esos pagos que ambas partes renegocian, con versiones muy contrapuestas sobre el estado de ese acuerdo. León quiso aclarar que cuando se refiere a la confidencialidad del acuerdo lo hace por una serie de cláusulas que así lo determinan y que "yo sí voy a cumplir", aseguró ayer, para intentar transmitir "tranquilidad absoluta en ese sentido, porque los reajustes lo que significan es que por ambas partes estamos buscando un punto de encuentro por las diferencias surgidas entre una parte y otra". El montoreño aseguró que tras anunciar ese principio de acuerdo con González hizo el pago "de un millón de euros, y el resto entiendo que en los próximos días estará solventado". Sin embargo, León no quiso valorar las palabras del anterior propietario del club, que ha dejado caer que en las próximas días reclamará judicialmente sus acciones. "A mí no me lo ha dicho. Teníamos pactado que yo ingresaba un millón de euros y lo ingresé, hay un acuerdo con plazos y ya está. Yo no voy a abandonar el barco, me lo he jugado todo aquí. Esto se va a resolver. Yo no soy dueño de las palabras de Carlos ni de las de Oliver, pero que no quepa duda que lo que hago es pensando en salvar esto", espetó.

Respecto a las decisiones tomadas en las últimas fechas, León confirmó que Joaquín Zulategui ya no mantiene vinculación con la entidad cordobesista, pues "le mandé un burofax con el cese como secretario del consejo", a la par que reiteró que la salida de Oliver es una medida cuyo único responsable es él. "Hay unos motivos por los que decido darle un cambio a la parte deportiva y soy el único responsable de eso. Que cada uno se haga responsable de sus palabras", indicó.

Con todo, el presidente blanquiverde reconoció que su obsesión actual es levantar ese límite salarial que bloquea los fichajes del Córdoba, a los que no supo poner fecha concreta. "Me he dejado la vida para salvar al equipo, pero esa es mi forma de trabajar. Yo no voy a bajar los brazos nunca. No hago otra cosa que trabajar en intentar solventar el límite salarial", aseguró León, que recordó su implicación en el proyecto, porque "me he jugado aquí todo lo que tengo, lo he apostado todo por el Córdoba y por eso me estoy dejando la vida. Estoy trabajando y tengo reuniones todos los días. En mi día a día el único objetivo es darle la vuelta al límite salarial".

De esa barrera, León comentó que cree que "se ha mediatizado y es un dato que ha generado crispación y no nos ha dejado trabajar con tranquilidad", aunque considera que es "algo normal" y que se ve capaz de solucionar.