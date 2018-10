De villano a héroe en siete días

Federico Piovaccari culminó el pasado sábado una semana convertida en una auténtica montaña rusa de emociones. El delantero italiano pasó de ser el principal señalado por Sandoval en Los Cármenes al héroe del triunfo ante el Almería. Todo en apenas siete días, los que transcurrieron desde el mayor ridículo de la temporada para el CCF a la primera victoria liguera del curso.

El tercer gol de la temporada para el italiano -ya marcó ante el Oviedo en liga y ante el Nàstic en Copa- sirvió al Córdoba para sumar tres puntos por fin y a Piovaccari para redimirse tras unos días para olvidar, propiciados por ese cambio de Sandoval en el minuto 19 del duelo en Granada. "He estado dolido por la situación, por el cambio, pero tengo experiencia para afrontar estas situaciones. Para nosotros es un trabajo, pero también es una pasión. Es mi sueño desde pequeño y es normal que lo pase mal y en casa se nota", reconoció el delantero blanquiverde, que añadió que "hasta mi mujer me preguntaba qué me pasaba y yo ni hablaba".

El ariete transalpino, sin embargo, no quiso pasar factura a su entrenador y demostró estar pensando ya en el próximo choque. "Hemos ganado un partido y ahora tenemos que ir a Pamplona, tenemos que tener la cabeza abajo y trabajar, pero la semana será diferente. Tenemos que puntuar como sea. Tenemos que preparar el partido como contra otros equipos, pero hay que traer los tres puntos", apuntó.

Ese encuentro de El Sadar lo afrontará el atacante blanquiverde con la amenaza de la suspensión ya pendiendo sobre su cabeza, después de ver ante el Almería su cuarta tarjeta amarilla de la temporada por celebrar el gol con el público. Piovaccari se quejó al respecto y lamentó que "hay muchas reglas que son mentira, porque no hice nada excesivo, pero el reglamento lo dice".