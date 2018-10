Con todo por vez primera

Por primera vez en la temporada, tras diez jornadas ligueras y dos eliminatorias de la Copa del Rey, José Ramón Sandoval cuenta con toda su plantilla para medir fuerzas el viernes con el Sporting de Gijón (El Molinón, 21:00). El regreso de Aythami, tras cumplir su sanción de dos partidos, y la recuperación plena de Jesús Valentín dejan en manos del técnico un grupo con 25 futbolistas (los tres porteros utilizados hasta la fecha y 22 jugadores de campo), lo que le obliga a hacer siete descartes, si bien para la portería ya advirtió que será Marcos Lavín el habitual suplente de Carlos Abad.

Desde que comenzó la campaña, hace dos meses, el Córdoba ha sumado un total de 30 ausencias, entre lesiones, sanciones, convocatorias internacionales y temas burocráticos. Un hándicap, añadido a la accidentada pretemporada y el retraso en la llegada de refuerzos que ha jugado en contra del trabajo de Sandoval, pero que no lo exime de su cuota de culpa en la mala marcha del equipo: en zona de descenso desde la segunda fecha del campeonato, con sólo un triunfo, sin puntuar a domicilio tras cuatro salidas y con la peor defensa de la categoría.

La ausencia de bajas coincide con la mejora de sensaciones y debe reflejarse ya en puntos

Al menos, durante la última semana las sensaciones han mejorado de forma notable, si bien los blanquiverdes están obligados a transformarlas inmediatamente en resultados, si es en triunfos, todavía mejor. Con especial hincapié en los desplazamientos, donde el CCF es el único de los 22 conjuntos de la Liga 1|2|3 que se mantiene a cero, tras haber dado una ridícula imagen en Albacete, Málaga, Granada y Pamplona. El reto de poner fin a esta serie pasa ahora por lo que ocurra el viernes en El Molinón ante un rival que en sus cinco partidos de local ha logrado tres victorias y dos empates, estando invicto en casa.

Para reforzar su apuesta, Sandoval tiene a toda la plantilla a su disposición, algo que no ha ocurrido desde el arranque del curso en agosto. El que más tiempo ha estado en el dique seco, hasta un total de ocho encuentros oficiales, ha sido el portero Marcos Lavín, en primer lugar por la sanción arrastrada de la campaña anterior con el filial, en Segunda B, y luego por una lesión en su muñeca derecha. Por suerte, hace tres jornadas, ante el Almería, estrenó convocatoria y hace una semana debutó con el primer equipo en Elche en la Copa del Rey, con una destacada actuación.

Pero el cancerbero madrileño no ha sido el único en ausentarse desde que arrancó la temporada, entre los que en las dos primeras jornadas hay que incluir a Pawel y Edu Ramos, luego fuera del club al no poder ser inscritos. En el estreno liguero ante el Numancia, a Lavín se sumaron Andrés Martín, también castigado, y Piovaccari, al no llegar su tránsfer internacional desde la Federación Italiana. El punta transalpino fue la única alta para la cita con el Oviedo.

Para el primer desplazamiento, a Albacete, el CCF mantuvo fuera a los dos jugadores procedentes del filial, a los que añadió a Blati Touré, sin el tránsfer de la Federación Sueca, y Jaime Romero, por unas molestias físicas que nadie llegó a especificar. Lavín y Blati, en este caso por la llamada de su selección (Burkina Faso), fueron bajas para recibir al Alcorcón.

Durante los cuatro siguientes compromisos, ya por lesión, continuó fuera de la dinámica grupal el meta madrileño, a los que ante el Tenerife acompañó en la grada Carlos Abad por la manida cláusula del miedo en su contrato de cesión desde el club chicharrero, toda vez que el Córdoba rehusó hacer frente al pago establecido.

Con la recuperación de Lavín ante el Almería, su sitio en la enfermería pasó a ocuparlo Jesús Valentín, por una rotura en el recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha que lo ha mantenido fuera del equipo desde entonces. Al central canario se unió para la visita a Osasuna de nuevo Blati, otra vez convocado para la fase de clasificación de la Copa de África 2019, además de Aythami, en el primero de sus dos partidos de sanción, y Andrés Martín, por un golpe. Valentín y Blati siguieron fuera para la cita copera ante el Elche, mientras que el sábado sólo fueron bajas el tinerfeño y su compañero Aythami, las dos caras nuevas para visitar Gijón.