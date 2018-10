La suplencia de Quintanilla acaba con los intocables

Si había un futbolista que parecía fijo en los esquemas de Sandoval, uno que no había dudas a la hora de poner en el once cada semana, un jugador alejado de los vaivenes continuos del técnico, ése era Álex Quintanilla. Hasta la visita a Gijón. Porque en El Molinón, el vasco fue suplente por vez primera esta campaña en liga, una ausencia que acaba con los intocables dentro de un equipo que en apenas once capítulos ha utilizado a 24 jugadores, todos a excepción de Lavín y Sebas Moyano entre los que componen el plantel.

En estos dos primeros meses de competición, Quintanilla sólo se había ausentado en las dos eliminatorias de Copa del Rey, ante el Nàstic y el Elche, en las que hasta se quedó fuera de las convocatorias. En los diez partidos ligueros, el central siempre había formado parte del once inicial, siendo el líder de una zona castigada sobremanera que, curiosamente, en los últimos partidos ha empezado a dar un tono mejor.

El central parcipará el miércoles en la Copa del Rey, junto al resto de la segunda unidad

Y lo ha hecho con la entrada de Luis Muñoz, el último jugador de campo en contar con el beneplácito de Sandoval. El malagueño se estrenó en la jornada 8 ante el Almería, ejerciendo de libre en el último tramo del partido para defender con todo el 1-0 conseguido poco antes por Piovaccari. La expulsión en el alargue de Aythami le abrió entonces las puertas del once y, desde entonces, el jugador cedido por el Málaga se ha hecho imprescindible, sobre todo por su facilidad para dar salida al juego desde atrás, apoyado en su pasado como mediocentro.

Esta nueva situación, que coincidía con el despertar del equipo, abría una interrogante para esta jornada, ya con Aythami de vuelta cumplida su sanción y con los tres centrales de nuevo disponibles para el técnico. Y la elección de Sandoval fue devolver galones al canario y mandar por primera vez al banquillo a Quintanilla, al que ahora le toca tratar de recuperar terreno el miércoles ante el Getafe en la Copa, con el resto de la segunda unidad.

Con todo, el vasco se mantendrá al menos una semana más como el futbolista más utilizado en el CCF, pues suma 900 minutos. A su estela está Aguado, que también ha participado en diez partidos, pero suma 771.