El Día de Córdoba te invita al próximo partido entre Córdoba CF y AD Mérida

El Córdoba CF no frena su ímpetu, el conjunto de Germán Crespo vuelve a reinar en El Arcángel. Los blanquiverdes, que otrora veían como se esfumaban los puntos de su estadio, ya tienen el coliseo ribereño como el deseado fortín tras conseguir un pleno de triunfos en casa.

No encuentran rival que les tosa, como están demostrando en lo que va de competición. Es verdad que no es Segunda División, como en cursos precedentes, pero no hay que quitarle mérito a lo que están consiguiendo en estas jornadas de campeonato disputadas, los cordobesistas reinan en el Grupo IV y ante su afición. Ahora toca la AD Mérida.

El Día de Córdoba te invita al próximo partido del equipo blanquiverde, para participar solo tienes que rellenar el formulario, tienes hasta el 24 de noviembre a las 14:00 horas para hacerlo ¡sorteamos 12 abonos dobles!

Participa en el sorteo