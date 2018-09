"Es la primera vez que he sentido vergüenza como entrenador y que un rival sea tan superior. Si se va 6-0 al descanso no hay ningún problema, nuestro portero ha sido el mejor y han sido 4-2. Cuando en el fútbol profesional un equipo parece de mayores y otro de benjamines, pasa esto, que nos ganan en todo, en la carrera, en las disputas, en las paredes, en las segundas jugadas...". Quizás se pueda decir más fuerte, pero difícilmente más claro. José Ramón Sandoval compareció en la sala de prensa de Los Cármenes con una rabia interior entendible, tras asistir a una nueva derrota del Córdoba a domicilio que lo deja con un pie fuera. Tal vez por eso, el madrileño quiso dejar las cosas claras, ponerle nombre a una situación crítica tras la celebración de siete jornadas del campeonato.

El de Humanes expresó que "si un entrenador hace un cambio en el minuto 20, eso dice mucho. En el descanso lo he dicho, hoy era para cambiar los once en el descanso. Los jugadores tienen una penitencia dentro, en el descanso se les ha visto, pero no me sirve, sólo que empecemos a defender un escudo con honor y dignidad". "Saqué en la previa pecho porque había sido la mejor semana de entrenamientos, no lo entiendo, de verdad", continuó el preparador cordobesista, que pidió "sentir vergüenza porque estamos abajo y no es normal. Esto es lo que hay, y la gente tiene que coger responsabilidades y no arrastrar este escudo. Voy al frente y presentar esto en una de mis casas... Me voy humillado, porque aquí han visto que, aunque se perdía, se defendía con honor el escudo y nosotros hoy no estamos capacitados para defender este escudo como merece". Sandoval insistió en que "no hay excusas, porque cuando hay once para once, la dignidad y el orgullo deben estar por encima de todo. Nos pueden ganar, pero no podemos entregar el balón, que ni intentemos ir a las disputas. Ojalá esto sea un antes y un después porque quiero tanto al Córdoba que me siento muy dolido".

Pese a todo, y aunque su figura queda muy tocada, el entrenador madrileño quiso dejar claro que se siente capacitado para sacar el proyecto adelante: "En esta casa saben que me tienen que matar para decir que no tengo fuerza, porque lo imposible lo hago posible. Quiero transmitirlo a mis jugadores, pero basta ya; han participado los 23 jugadores, es la segunda alineación más completa, de no variar, porque veníamos de hacer un partido completo, creíamos que podíamos competir y sabíamos dónde estaban los puntos débiles del Granada, pero no hemos dado dos pases seguidos. O nos agarramos de la mano o esto es muy grave, porque esto es colectivo. Le he dicho a Carlos (Abad) que si soy él, salgo en las noticias, porque ha sido llegar y llegar el Granada con los compañeros descolgados arriba sin hacer por ir. Hay que ponerse las pilas, y es una autocrítica empezando por mí, ya no vale mirar a un lado. Hay que poner intensidad en los entrenamientos y en la competición, porque al que no compita le pasa lo de hoy". "Fíjate que engaño de partido si hubiéramos empatado", comentó al final, tras las oportunidades tiradas con el 2-1 y el 3-2.

Cuestionado sobre si sus jugadores no estaban al cien por cien con él, el de Humanes dijo que "no" cree que fuera así porque "Sandoval no es el escudo y al ponerse la camiseta hay que defenderlo como sea. Venimos de salvarnos con fe y con dignidad y peleando hasta el último segundo el último balón. Hoy me daba envidia que iban con todo con 3-1 y nos complicaban la vida. Tenemos que ser profesionales e intentar hacer eso. Si la persona que más nos ha hablado pierde la fe, mal vamos. Hay que mirarnos al ombligo y saber que al fútbol se juega compitiendo, no andando".

Tras explicar que el cambio de Piovaccari fue por decisión técnica porque "hay que ir todos en un guion y no diez en uno y uno en otro", Sandoval volvió al origen de su discurso y matizó que "los no han sentido más vergüenza que en la primera parte, en el vestuario ha sido un caos al descanso". "Hay que poner las posibilidades de cambiar y me gusta la gente que reacciona, no los que miran para un lado u otro. Si no pegamos un paso adelante no lo vamos a conseguir", sentenció un técnico al que se le vio muy tocado en Granada y que queda en una situación delicadísima.