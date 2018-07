"Ninguno sabemos lo que va a pasar de ahora al 31 de agosto"

"Ahora mismo el menor de los problemas es si Aythami se va, o si se va Aguado o Galán, o si se vende a Guardiola; lo que tenemos que hacer es pensar en positivo y que se arregle el límite salarial". Aythami Artiles (Arguineguín, Gran Canaria, 1986) ha vividos en su carrera situaciones "parecidas o peores" a la que se está encontrando este verano en el Córdoba, sin ir más lejos en un Xerez con el que luego logró el ascenso. Pero eso no quita que el zaguero haga pública su preocupación por el parón técnico en el que está sumido el club blanquiverde, el único todavía sin fichajes en Segunda División y con jugadores en nómina sin poder ser inscritos al tener pasado el techo impuesto por la LFP. Con todo, confía en los mensajes del presidente, Jesús León, y en que todo tendrá una solución inmediata que devuelva la tranquilidad a un vestuario en el que él es un capitán sin brazalete.

-Dos semanas y media de trabajo. ¿Cómo va la pretemporada?

-¿Dos semanas solamente llevamos? (Risas) Bien, cogiendo las ideas del entrenador, trabajando, conociéndonos todos y conviviendo para formar la base importante de este año. Cogiendo las ideas del míster y contentos hasta ahora.

-¿Qué tal con Francisco? Desde fuera se os ve enchufadísimos.

-Francisco es una persona con mucho sentido común, quiere que tengamos el balón y ritmo, y sus entrenamientos se basan en eso: tener mucha intensidad, ser valientes y protagonistas... Es muy dialogante y está muy encima nuestra, tanto él como su equipo, y estamos muy contentos con la forma de trabajar que tiene. Ahora esperemos que poco a poco se puedan ver las ideas que está tratando transmitirnos, pero hasta ahora la gente se está viendo bastante receptiva.

-En su caso particular, a nivel defensivo se avecina un cambio importante, con las líneas más altas y la zaga menos protegida.

-Bueno, lo de protegidos o no... Al final, durante un partido, cuando vas perdiendo dejas de estarlo y cuando vas ganando lo estás un poco más. Pero la base es que el equipo siempre tenga gente por detrás y esté equilibrado, y es lo que el míster quiere. Luego el mismo partido y sus circunstancias te pueden hacer encerrarte más en tu campo o apretar más arriba, pero lo que el míster quiere y lo que nos gusta es ser protagonistas en todos los partidos, aunque luego hay un rival que te somete y ante el que hay que estar defendiendo bien.

-Lo que me negara es que el verano está siendo cuanto menos extraño...

-Sí, porque hay muchos problemas extradeportivos, uno principal que es límite salarial que esperemos que se solucione pronto. A nosotros sólo nos queda trabajar, aislarnos y seguir en este camino para prepararnos para llegar bien al inicio liguero, aunque condiciona bastante porque hay que fichar más gente, más profesionales, y no se puede hasta que se solucione todo.

-Duró poco la inercia positiva del final del curso pasado. Por ahora, el sino es seguir sufriendo.

-Ahora mismo uno tiene esperanza en comenzar bien la liga y en que se solucionen los problemas que hay fuera del campo, que nos tienen en vilo a todos porque afectan en la confección de la plantilla. Lo que queremos es que los compañeros que están aquí puedan ser inscritos cuanto antes y que si el club va a fichar, lo haga cuanto antes, sobre todo para que se integren lo antes posible en el equipo.

-Había vivido antes una situación similar en su carrera.

-Por suerte o por desgracia he vivido situaciones parecidas o peores. Hace diez años, en el Xerez, en pretemporada éramos 12, el club tenía muchas deudas y acabamos siendo campeones y subiendo a Primera. Este tipo de situaciones son desagradables, pero uno intenta cerrarse y unirse más, y a veces el efecto que produce es que lo deportivo vaya bien; ojalá este sea el caso. Pero se tiene que solucionar todo, hay compañeros aquí que no están inscritos, todo el mundo lo sabe. Y también la situación extraña y rara de que se va a arreglar, no se va arreglar, se puede inscribir o no se puede... Pero confiamos en el presidente, sabemos que al final se va a solucionar, y uno tiene que estar tranquilo, aunque veces es normal que no lo esté.

-Francisco ya habló de que no era el proyecto que él se esperaba. ¿Qué le pareció?

-Lo que dice Francisco es lo que él piensa, y lo que pensemos todos... Al final todos creíamos que iba a ser de una manera y está siendo de otra, y toca adaptarnos, transformar esas cosas malas para bien, en tener fuerzas para entrenar y unirnos, y esperemos que solucione todo cuanto antes. Pero es una obviedad que todos creíamos que iba a ser de una manera y está siendo completamente diferente, y cada uno tiene una forma de expresarlo. Para nada han sentado mal las palabras del míster, todo lo contrario; es una persona con mucho sentido común y estamos a muertos con él, él con nosotros y vamos a intentar solucionar la situación entre todos.

-En la plantilla habéis tenido reuniones con el presidente y con el director deportivo. ¿Os han tranquilizado lo suficiente?

-Claro, lógicamente. Confiamos en que se va a solucionar todo. Al final acabarán viniendo jugadores y podrán inscribirlos, pero la gente vino con una idea, ahora está pasando otra cosa diferente y lo que queremos es que se solucione todo cuanto antes. El presidente nos ha dado la tranquilidad de que se va a solucionar, pero se hablan muchas cosas fuera del club y la gente no es nada optimista. Nosotros sí lo somos y es muy importante que lo seamos.

-Tiene dos años más de contrato, pero ya han salido noticias de que ha pedido salir.

-No te puedo hablar de algo que no sé. Ahora mismo estoy centrado en entrenar, viendo lo que pasa, pero no me afecta ni me importa lo que salga. Ya dije muchas veces que estaba bien aquí, es verdad que las cosas no son como parecía que iban a ser, pero sólo pienso en seguir entrenando aquí, que se solucionen las cosas y llegar lo mejor posible al inicio de la liga.

-¿Se puede descartar entonces la salida de Aythami?

-Ahora mismo no sé lo que va a pasar. Ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los aficionados ni en el club siquiera sabemos lo que va a pasar de ahora al 31 de agosto. Ahora mismo en la situación que estamos no sabemos lo que va a pasar.

-Llegó a hablar de que había encontrado tu sitio en Córdoba, de incluso ampliar el contrato. No sé si la perspectiva sigue siendo la misma con todo esto.

-Ahora mismo, con los problemas que hay del límite salarial, ¡como para renovar un año más! Ahora lo importante es que se solucione la situación del club, que todos nos veamos afectados de manera positiva en el arreglo del límite salarial, que se arregle lo antes posible, como el presidente ha comentado, y luego ya se verá todo. Ahora mismo el menor de los problemas es si Aythami se va, o si se van Aguado o Galán, o si se vende a Guardiola; todo lo que tenemos que hacer es pensar bien, en positivo, y que se arregle todo.

-Una venta quizás podría entenderse, pero una salida voluntaria dejaría muy tocado el proyecto.

-¿Vas a darle muchas vueltas a este tema? ¿Qué proyecto? (en tono amable) Yo no pienso en otra cosa que no sea entrenar bien, pero es que no sé lo que va a pasar, no sabemos. Se habla de un montón de cosas, de que si se vende o se rechazan ofertas, si hay patrocinio... y no sabemos lo que va a pasar. Lo único que sabemos, y creemos en el presidente, es que se va a arreglar la situación; lo demás... Lo mismo dentro de dos o tres semanas nos dicen otra cosa. Lo ideal es que se arregle todo cuanto antes, que los jugadores que tengan que venir nuevos vengan y se acoplen al equipo, a la ciudad y a lo que quiere el míster, no que vengan una semana o cinco días antes; es lo normal, lo lógico y lo que todos quisiéramos, pero ahora mismo la situación es otra y tenemos que arrimar el hombro y pelear. Lo que vaya saliendo por ahí no podemos controlarlo los jugadores.

-A su juicio, ¿qué piezas le faltan aún al equipo?

-Eso tienen que decirlo el míster, que es el que sabe, y el director deportivo. Evidentemente, seguro que hay posiciones que hay que reforzar y otras que no, y el míster querrá hacer una plantilla a su gusto, porque ahora mismo la plantilla que hay es la que estaba. Pero estamos supeditados a que se arregle el límite salarial, y ahí ya supongo que el club habrá trabajado y habrá avanzado cosas, aunque hasta que no se arregle no podemos hacer nada, porque es lo principal ahora mismo. Tenemos que estar trabajando para llegar bien a expensas de que se arregle la situación.

-Me ha hablado constantemente del límite salarial. ¿Lo entienden en el vestuario?

-No te puedo decir si es merecido o no, si Luis (Oliver) tiene que ver o no, no te puedo dar detalles como lo hizo él -en referencia a la rueda de prensa del ex director deportivo-, pero lo único que sabemos es lo que hay; hay 3,5 millones de límite salarial, somos el único club que la gente sabe cuál es su límite salarial, que hay algo ahí pendiente, y sabemos que es importante el tema de los abonados, los patrocinios, si hay ventas para hacer crecer ese límite... Ojalá todo se solucione, sabemos que el presi se está matando por solucionarlo, y confiamos en que se va a solucionar, lógicamente.

-Afortunadamente, este grupo ya demostró que puede competir bien y lo mismo no son necesarios tantos retoques.

-Bueno... Yo creo que hay una buena base del año pasado, que es muy importante, primordial, pero se han ido muchos jugadores y no ha venido ninguno. Hay una base importante, un buen vestuario, pero desde el club tienen que darle un par de pinceladas. Vamos, lo normal todos los años en todos los clubes.

-¿Cómo se ve en la situación del Córdoba a equipos, como Las Palmas, que están reventando el mercado? ¿Siente envidia o al final eso no garantiza nada?

-Bueno, al final te queda lo de somos once contra once... Equipos como Las Palmas tienen seguro el descenso, han hecho ventas y es normal que su límite sea más alto. Competir en igualdad de condiciones, si hay mucha distancia en los límites, es casi imposible, pero pienso en una cosa que siempre digo: en compromiso e ilusión, nosotros tenemos que tener más que nadie.

-Por último, ¿qué le dice a esa afición que también ha respaldado a un proyecto del que no se conoce apenas nada?

-A la afición hay que darle las gracias porque siguen estando ahí, como el año pasado, han respondido muy bien a la campaña de abonados y eso que la situación no es fácil para ellos tampoco. Pero han respondido y ahora tenemos que responderle a ellos, porque tenemos una deuda. Siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros para devolverle ese cariño, porque ellos están con el club y con los jugadores. Y sólo puedo decir que vamos a intentar hacerlo todo lo mejor posible para que salgan bien las cosas.