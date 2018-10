Una ronda en familia

Hace ya mucho tiempo que la Copa dejó de molar en Córdoba. Es más, hasta el fútbol empieza a ser molesto viendo los sufrimientos que en los últimos meses han dado la liga y lo que la rodea. Tanto es así que El Arcángel presentará hoy su peor entrada en años a pesar de ser un rival de Primera el que aparece como invitado en la apertura de la ronda de dieciseisavos. El escaso tirón del Getafe y la obligación de tener que pasar por caja han servido de excusa perfecta para quedarse en casa, cuando lo real es que la pobre trayectoria del equipo y una climatología adversa dejan sin ganas de ir al estadio al aficionado más fiel.

Los que sí tienen que ir, porque no les queda otra, son los profesionales blanquiverdes, que afrontan el torneo mirando de reojo a la cita vital del sábado ante el Extremadura. Eso no quiere decir que el vestuario vaya a tirar la Copa, ni mucho menos, sobre todo porque estos duelos intersemanales han servido para quitarse más de un lastre en esta fase inicial del ejercicio. De hecho, el propio Sandoval ya dejó claras ayer sus intenciones de hacer un buen papel y batallar por pasar la eliminatoria.

Pero más allá de un objetivo que luego difícilmente tendrá premio tal y como está conformado el torneo copero, el verdadero desafío del Córdoba esta noche debe ser refrendar con una victoria las buenas sensaciones que viene trasmitiendo el equipo en las últimas semanas, precisamente tras el triunfo en la ronda anterior en Elche. Y eso pasa por dominar de una vez las áreas, que es donde se ganan y se pierden los partidos.

Al tratarse de un duelo a 180 minutos, parece obvio que mantener la seguridad defensiva es el principal reto. No encajar gol sería, además, una buena forma de dar continuidad a la mejora numérica en ese aspecto que el CCF ha conseguido en los últimos tiempos, sobre todo en casa. Marcos Lavín, como ya hiciera en el anterior cruce, repetirá bajo el arco como último obstáculo para el enemigo.

Con todo, no estaría de más que los blanquiverdes pudieran hacer algo más de daño sobre la portería contraria, pues la falta de gol se ha convertido, como más de uno presagiaba todavía en verano, en una asignatura pendiente que ha costado ya algún que otro punto que hubiera aliviado la situación liguera. El más claro ejemplo fue la reciente visita a Gijón, donde el dominio con balón visitante sólo pudo traducirse en un empate a cero.

Hoy, salvo sorpresa, Erik Expósito volverá a tener la responsabilidad ofensiva, partiendo como referencia. El tinerfeño ha caído en el olvido para Sandoval, que lo tiene como tercera opción tras Piovaccari y Andrés Martín, y recuperarlo se antoja clave para mejorar las cifras goleadoras del equipo. La presencia cerca de él de Jovanovic o Alfaro se da por segura para tratar de echar más pólvora al fuego.

Porque en el fondo de todo está la alargada sombra de Sergi Guardiola y el vacío que dejó su marcha el pasado junio. El delantero jumillano disfrutará de su primera titularidad como jugador de élite ante su ex equipo y en la que fue su casa, por lo que tendrá una buena ocasión para reivindicarse, antes de que el mercado de invierno le obligue a replantearse su futuro en azulón. No será la única novedad en el once de Bordalás, lo que no mermará el potencial del Getafe.