¿Cómo les ha ido a los rivales del Córdoba CF en el sorteo del 'play off' a Primera RFEF?

La temporada puso su punto y final este pasado domingo en Segunda RFEF. El Córdoba CF, el gran líder del Grupo IV, logró la plaza de ascenso directo a Primera RFEF, como lo sellaron también el Pontevedra, el Osasuna Promesas, el Numancia y el Intercity. Los blanquiverdes fueron los grandes dominadores desde el inicio de la competición, mientras que el Mérida, el Cacereño, el Ceuta y el Coria se tuvieron que conformar con disputar el play off de ascenso.

La sede de la Real Federación Española de Fútbol acogió este lunes el sorteo de la primera eliminatoria, que se va a disputar este próximo fin de semana. El Mérida, segundo clasificado del Grupo IV y a 20 puntos del Córdoba CF, se medirá al Palencia Cristo Atlético este sábado a las 21:30, misma hora en la que el Coria, que entró gracias a su victoria in extremis ante el Mensajero (3-2), se verá las caras con un La Nucía, que se quedó a las puertas del ascenso directo en esta última jornada tras empatar en casa con el Intercity, que fue el que logró la plaza directa.

Por otro lado, el Cacereño se verá las caras el domingo a las 19:30 ante el Teruel, misma hora del duelo que jugará el Ceuta frente al Navalcarnero. En estas eliminatorias, los equipos que acabaron segundos y terceros y se medirán a cuartos y quintos tendrán una ligera ventaja, ya que si el partido acaba en empate -se disputará también una prórroga de media hora-, logrará el pase el mejor clasificado en la fase regular de la competición.

Todos los partidos de las eliminatorias de ascenso se disputarán en la provincia de Alicante en los siguientes estadios: Rico Pérez (Alicante), Ciudad Deportiva Camilo Cano (La Nucía), Olímpico Camilo Cano (La Nucía), Nuevo Pepico Amat (Elda), Estadio Guillermo Amor (Benidorm) y El Collao (Alcoy). Los diez equipos que superen esta ronda disputarán las finales por el ascenso los días 28 y 29 de mayo.

Por su parte, el Don Benito se enfrentará con el Águilas y el Cendanyola del Vallés con la Gimnástica Segoviana en el torneo por la permanencia en la Segunda RFEF. Los extremeños no pudieron evitar la plaza de play out y ahora pelearán a vida o muerte por seguir en la cuarta categoría del fútbol nacional y no caer a Tercera RFEF. Todo a un partido.

- Eliminatorias de ascenso a la Primera RFEF:

21 de mayo

19:30. Espanyol B - Arenas Club

19:30. Sestao River - Lleida Esportiu

21:30. La Nucía - CD Coria

21:30. Unión Adarve - Hércules

21:30. AD Mérida - Palencia Cristo Atlético

22 de mayo

19:30. Real Murcia - Rayo Cantabria

19:30. Real Sociedad C - Eldense

19:30. Peña Deportiva - Coruxo

19:30. Navalcarnero - Ceuta

19:30 Cacereño - Teruel

- Torneo por la permanencia en la Segunda RFEF (22 de mayo):

12:00. Don Benito - Águilas

12:00. Cendanyola del Vallés - Gimnástica Segoviana