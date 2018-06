Un ritmo esperanzador

El Córdoba cerró ayer la primera semana de su campaña de abonados con datos esperanzadores, muy por encima de los que logró la temporada anterior en esa primera semana, aunque entonces no se ofrecieran datos concretos, tónica habitual durante la etapa de Carlos González al frente de la entidad blanquiverde. Un total de 3.239 abonados tiene el Córdoba tras seis días de incesante trabajo en las taquillas de El Arcángel, que ayer cerraron al mediodía y que no abrirán ya hasta el lunes, día en el que se espera un nuevo estirón importante, pues el club anunció que para entonces ya estará habilitada la posibilidad de efectuar la renovación a través de su página web.

De momento, el ritmo en la suma de adeptos al primer proyecto de Jesús León y Luis Oliver va por el camino marcado. Y es que más allá del buen dato que suponen los 3.239 abonados de los que ya dispone al club, lo más significativo es que de ese número total, 1.314 pertenecen a nuevas altas, mientras que 1.925 son renovaciones. Es decir, el 40% de los aficionados que ya han pasado por las oficinas del club para formalizar su compromiso con el CCF son de nuevo cuño, de esos que la entidad captó en el tramo final de la campaña, gracias a esa política de precios casi simbólicos que León instauró.

La renovación 'online' se espera para este lunes, lo que agilizará para muchos el trámite

La comparación con el curso pasado resulta complicada, pues el Córdoba no ofreció datos oficiales el curso pasado a estas alturas de la campaña. Eso sí, desde el club se deslizó entonces que la primera semana había finalizado con algo menos de 2.000 carnés expedidos, por lo que el ritmo es un tercio mayor al del último curso con Carlos González al mando del club.

En el Córdoba esperan además que la semana que mañana comienza mejore incluso las cifras de la primera de campaña. Y es que no hay que desdeñar el hecho de que el club ha superado la barrera de los 3.000 abonados sin haber anunciado todavía fichaje alguno, ni tan siquiera el entrenador que se sentará en el banquillo blanquiverde. La llegada del técnico, que no pasará de la mitad de la semana venidera, y algunos movimientos en el plantel, como la llegada de alguna incorporación o las esperadas renovaciones de Pawel, Álvaro Aguado, Aguza o Edu Ramos, influirían a buen seguro en aquellos que se mantienen indecisos a estas alturas.

Además, desde el lunes se espera que el Córdoba disponga ya de la autorización de LaLiga para poder tramitar renovaciones a través de su página web, algo que aligeraría mucho el trabajo en las taquillas. De hecho, son muchos los abonados actuales que esperan esa apertura para formalizar su renovación, por encontrarse fuera de la ciudad, por ser abonado en la provincia o simplemente por motivos laborales.

Con 3.239 abonados ya asegurados, el Córdoba queda a 12.806 socios del ambicioso objetivo que se ha marcado el club, que es de 16.045, lo que supondría superar en uno el número de adeptos que el club tuvo en su efímero paso por Primera División. Una cifra complicada de alcanzar, pero que visto lo visto quizás no ande tan lejos para el Córdoba cuando llegue el efecto llamadas de los fichajes.