Un revulsivo necesario

José Ramón Sandoval ya tiene mando en plaza en el Córdoba. El técnico blanquiverde fue presentado ayer por Jesús León y Rafa Berges y por la tarde se puso ya al frente de un equipo que por la mañana arrancó la semana con una sesión sin entrenador (dirigida por Cristóbal Fuentes), pero que ya tiene como nuevo capitán del barco al hombre que lideró el milagro de la permanencia y que se ganó con ello a buena parte de la afición cordobesista.

Sobre su regreso, el director deportivo del club, Rafa Berges, comentó que le parecía "un acto de justicia" porque tras vivir desde la distancia la salvación del Córdoba "uno a veces no entiende cosas que se puede producir", por lo que quiso agradecer al madrileño "la predisposición para volver". Por eso, Berges aseguró que en el club están "convencidos de que es la persona adecuada, se ha ganado a pulso volver y estamos convencidos de que vamos a sacar esto adelante".

A pesar de la extraña salida que tuvo del club hace menos de dos meses, Sandoval regresó ayer sin rencores y agradecido tanto a León como a Berges por encomendarle un proyecto que ha nacido repleto de dificultades. "El día de mi despedida fue un día triste para Jesús León por cómo se produjo y creo que hoy es un día alegre para él. El jueves hablé con Berges y le dije que no me tenía que convencer. Creía en él, en su predisposición con el club y creía en Jesús", aseguró el madrileño como carta de presentación. El preparador blanquiverde indicó además que "nadie me ha engañado y sé lo que hay", pero se mostró también convencido de que "esto se va a sacar hacia adelante porque detrás tenemos muchas almas". Y es que el de Humanes cree que el Córdoba tiene "una gran plantilla, que es (menos cuatro jugadores) la que consiguió un gran logro y si no creyera en la plantilla sería muy difícil coger este reto".

El técnico, eso sí, fue realista al afirmar que el objetivo no puede ser otro que "los 50 puntos de la salvación, creo que no estamos para pedir mucho más", al tiempo que se mostró convencido de que "si la afición siente que su equipo compite cada partido, esos 50 puntos son posibles". El preparador cordobesista insistió en que "hay que vivir la realidad y no vender nada, sino llegar a los 50 puntos para que el equipo tenga continuidad en Segunda División", además de ser muy claro en cuanto a la situación del club: "Tenemos gente encima de la mesa pero por encima de todo hay que liberar el límite salarial. Si no somos capaces de hacerlo, habrá que adaptarse. Tengo que vivir con lo que tengo ahora, pero el mercado se cierra el día 31. Si no somos capaces de revertir la situación, habrá que aguantar cuatro meses hasta diciembre con nuestra gente". Sandoval reconoció que él y su cuerpo técnico van a tener que hacer "un curso acelerado", pero también dejó claro que "el día del Numancia no habrá excusas ni justificaciones".

Ya por la tarde, el técnico dirigió su primera sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva, con un gran ambiente en la grada y con un grupo de jugadores al que de momento tendrá que convencer, pues los recursos del club son ahora mismo bastante limitados. "Los que están en la plantilla, si no se levanta el límite salarial, son los que tenemos y si se levanta seguimos contando con ellos. Lo que sí que es verdad es que queremos a gente comprometida y los que tenemos en la plantilla me lo demostraron en su día". De ese compromiso que Sandoval consiga arrancar de sus jugadores dependerá en buena parte el futuro de un equipo que desde ayer tiene de nuevo capitán al mando.