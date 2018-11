Los seis retos de Curro Torres en el Córdoba

Curro Torres debuta el sábado en el banquillo del Córdoba ante un Lugo (Anxo Carro, 18:00) que parece un rival propicio por su mala racha y su situación igualmente delicada en la tabla -tiene sólo dos puntos más y vive fuera del descenso por el mejor coeficiente de goles con el Tenerife y el Reus-, lo que también da a la cita un aire clave. Pero más allá de lo que suponga el debut, el hispano alemán tiene ante sí varios retos de diversa dificultad. Una serie de hándicap que, en gran medida, empujaron a que la segunda etapa de José Ramón Sandoval acabara de manera abrupta. Si el técnico logra dar regularidad al equipo no sólo en El Arcángel, sino también a domicilio, dará un paso de gigante para sacarlo del pozo en el que lleva instalado desde el arranque liguero y, de paso, empezará a ganarse el cariño de una afición que no va a olvidar con facilidad al madrileño, por mucho que los vaivenes tácticos y la incapacidad para dominar las áreas pudieran estar en el debe.

ganar fuera de casa

Penúltimo en la clasificación con 11 puntos (de 42 que se han puesto en juego), dos más que el colista Nàstic, el Córdoba tiene el dudoso honor de ser el peor visitante. En seis salidas, el equipo cordobesista sólo ha sido capaz de lograr un empate (el 0-0 de El Molinón), cayendo con suma claridad en los otros cinco viajes, con un balance de goles tremendo: 16 en contra por tres a favor. Por tanto, es uno de los seis conjuntos que aún no ha ganado lejos de casa, lo que supone una presión extra para los partidos en El Arcángel.

salir del descenso

Si bien lógicamente el rendimiento a domicilio tiene mucho que ver con el encasillamiento en la zona baja del CCF, hay algún detalle que debe ser tenido en cuenta. De las 14 jornadas disputadas, la escuadra cordobesista acumula 13 entre los cuatro últimos, todas menos la primera, en la que igualó en casa con el Numancia (3-3). De esas, en cinco fue colista. La pasada semana ante el Cádiz tuvo la primera oportunidad en muchas semanas para salir de ahí, pero no la aprovechó. Con lo vivido el año pasado, salir de ahí daría un empuje moral al plantel y dibujaría un horizonte más limpio, aunque la dificultad seguiría siendo la misma. Para lograrlo ahora, además de ganar, haría falta esperar el tropiezo de dos equipos más de los que están inmediatamente por lo alto: Extremadura (recibe al Málaga), Reus (va a Oviedo) o Tenerife (es anfitrión del Rayo Majadahonda).

cerrar la sangría

A una media de más de dos tantos encajados por encuentro como la que lleva el Córdoba (2,14) es imposible sobrevivir. Si bien en casa el rendimiento defensivo mejoró tras una puesta en escena canalla, a domicilio los problemas siguen y entre los cuatro porteros utilizados este curso han recibido 30 tantos. La dificultad para frenar las transiciones y la falta de concentración en las acciones a balón parado explican esos números, y eso es algo en lo que Curro Torres ha hecho hincapié desde el principio.

implantar un estilo

Aunque en la última etapa de Sandoval los vaivenes tácticos quedaron enterrados, el CCF tampoco fue capaz de trasladar su idea de tener el balón a controlar los partidos, sobre todo por no saber dominar las áreas. El nuevo técnico parece tener claros varios conceptos: presión, basculación, combinaciones rápidas... Todo sustentado en un 4-1-4-1 o un 4-3-3 con dos volantes interiores, un sostén en el pivote, una referencia clara y los laterales minimizando los espacios al rival ganando metros...

conquistar a la afición

Quizás sea uno de los principales retos que, sin proponérselo, tenga por delante Curro Torres. La huella que ha dejado Sandoval en el cordobesismo es enorme, por liderar el proyecto que obró el milagro de la permanencia el pasado curso. Eso provocó que su despedida fuera sin que la afición le hubiera hecho reproche alguno, más bien todo lo contrario, entre muestras de cariño que su relevo sólo podrá ganarse de la manera más fiel: con resultados. Aunque seguro que incluso si hay alguna dificultad, la grada vuelve a tirar del carro.

recuperar a erik

Su primera convocatoria ya dará alguna pista, y el once que ponga en Lugo, más aún. Pero una de las metas que tiene ante sí el hispano alemán es enchufar a Erik Expósito. Por varios motivos, pero el primero y principal es porque el Córdoba no se puede permitir el lujo de olvidarse de uno de sus dos delanteros profesionales del plantel con la dificultad que tiene para hacer gol. El tinerfeño llegó a préstamo de Las Palmas tras una batalla durante todo el verano, pero hasta el domingo era el último en la nómina de soluciones ofensivas. Lógicamente ayuda poco que aún no haya marcado, si bien apenas suma 183 minutos en cuatro citas ligueras (dos más en Copa).