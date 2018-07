La puerta ya está abierta

Se avecinan movimientos en el vestuario del Córdoba. Y como quiera que, de momento, las entradas están paralizadas hasta que el club eleve su techo salarial, sólo pueden ser de salida. Desde que el club conociera que de partida cuenta con 3.350.000 millones de euros para destinar a su equipo, todos los esfuerzos van encaminados a conseguir ingresos extra y en ese sentido, aunque hay varias opciones y partidas que deben sumarse como la del incremento de abonos, la opción más importante y fiable es la de algún traspaso. Dos nombres destacan sobre el resto como ventas más probables y jugosas, que son los de Javi Galán y Sergi Guardiola. El primero está muy cerca del Huesca, mientras que por el segundo el Córdoba intenta renegociar la operación llevada a cabo con el Getafe.

La buena temporada que Javi Galán completó el curso pasado, en la que además de jugar en su posición natural de extremo se adaptó bien al lateral izquierdo, le hizo ganarse un cartel en el fútbol español. Así, son varios equipos los que tienen al pacense en agenda, pues a sus 23 años es un futbolista cuyo techo aún se antoja lejano. Por él ya trascendió el interés del Eibar, aunque es el Huesca el equipo que ha tomado la delantera por su fichaje. El Córdoba, sabedor de que debe vender para poder fichar, ha tasado al futbolista en un millón de euros y espera acercarse mucho a esa cifra si la operación termina con acuerdo por ambas partes. De hecho, desde tierras oscenses ya daban ayer el fichaje prácticamente por cerrado, pues el Huesca está dispuesto a abonar una cantidad muy cercana a la que el club blanquiverde demanda, por lo que la entente final no parece ni mucho menos complicada. De concretarse esa salida, el Córdoba tendría un primer ingreso importante e inmediato, que aliviaría sobremanera su delicada situación.

Francisco quiere contar con Álvaro Aguado y el club no malvenderá al mediocentro jiennense

Sin embargo, una sola venta se antoja insuficiente si se ronda la cantidad del millón de euros. Por eso Jesús León tiene como gran objetivo renegociar la operación que se cerró con el Getafe para la cesión de Sergi Guardiola, a cambio de una pequeña cantidad de dinero y una bolsa para cesiones desde el conjunto azulón. Con las circunstancias actuales, el Córdoba pretende sacar en torno a los tres millones de euros por el delantero jumillano, pero desde el club son conscientes de que la operación no será nada fácil, pues el Getafe conoce la necesidad del CCF y podría jugar esa baza con una oferta a la baja. En todo caso, el club blanquiverde no quiere regalar al futbolista y la operación no se llevará a cabo si no reporta una cantidad importante al cuadro cordobesista.

El otro jugador que mantiene un cartel importante por sus condiciones actuales pero sobre todo por el gran futuro que se le augura es Álvaro Aguado. El mediocentro jiennense tiene la atención desde hace meses de varios equipos de Primera División. Sin embargo, las ofertas recibidas hasta la fecha son muy lejanas a la cláusula de seis millones de euros que tiene en su contrato, que expira el 30 de junio de 2020. Como en el caso de Guardiola, el Córdoba no quiere malvender al jugador, más teniendo en cuenta que Francisco Rodríguez otorga una gran importancia al futbolista y le gustaría retenerlo si es posible. Así se lo hizo saber a Berges en su primer cara a cara.

Con esos movimientos en marcha, en el Córdoba son optimistas en cuanto a la situación planteada con el límite salarial. Y es que de fructificar las operaciones que están en marcha, Berges podría tener en breve el margen necesario para empezar a moverse en el mercado, donde tendrá que afinar tanto para buscar sustitutos a los que salgan como para reforzar las líneas despobladas.