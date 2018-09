La prueba del algodón

Después de dos partidos en los que el Córdoba ha mitigado en parte la desastrosa imagen con la que completó los tres primeros partidos oficiales de la temporada, al conjunto blanquiverde le llega en el inicio de su mejoría una de las pruebas más duras, si no la que más, de las que tendrá durante todo el curso. Se trata, ni más ni menos, que de la visita a La Rosaleda, donde espera un Málaga que es líder invicto y cuyos números son la envidia de cualquier contendiente. Ante un claro aspirante al ascenso directo, los de Sandoval tienen la misión de confirmar su progreso en cuanto a solidez y competitividad se refiere, esperando que eso sea suficiente para arañar algo de un feudo inexpugnable.

Y es que los números del Málaga dan miedo a cualquiera. Los de López Muñiz suman pleno de 12 puntos, gracias a cuatro victorias basadas en una férrea solidez defensiva que les ha hecho encajar sólo un gol, y una certera puntería en ataque que les ha dado lo necesario, cinco dianas para sacar cuatro triunfos por la mínima, sufridos pero merecidos para comandar la tabla a las primeras de cambio. No sólo en el plano estrictamente deportivo impresiona el Málaga, pues en lo económico los albiazules son el equipo con mayor límite salarial de la categoría, 25 millones de euros, frente a los escasos 3,9 de los que ha dispuesto el Córdoba. Una diferencia abismal que Sandoval tratará de que no se note hoy sobre el césped de La Rosaleda, donde el CCF tendrá enfrente a jugadores de categoría superior como el mediocentro Alfred N'Diaye o el delantero Gustavo Blanco. Desde el banquillo, salvo sorpresa, seguirá el duelo Pawel Kieszek, al que el Córdoba tuvo que regalar al Málaga por no poder inscribirlo. La viva imagen de las diferencias que existen entre dos conjuntos con objetivos totalmente contrapuestos.

Eso sí, como siempre será el balón el que dicte sentencia, pues no hay mayor verdad en el fútbol que esa que dice que cuando suena el pitido del árbitro todos los condicionantes pasan a un segundo plano y sólo quedan 11 jugadores contra otros 11. A ello se agarra Sandoval, unido al hecho palpable de que su equipo sigue mejorando a medida que quema etapas y ante el Nástic en la Copa del Rey ya se pudo ver a un equipo más asentado defensivamente, a pesar de los muchos cambios que hubo en el teórico once titular. Por esa buena cara mostrada en el torneo copero, varios jugadores podrían tener su oportunidad de ganarse el puesto en liga. Blati Touré lo tiene a tiro, según confirmó ayer el propio técnico blanquiverde, mientras que Aythami parece también partir con muchas opciones de recuperar su sitio.

Tras lograr dos porterías a cero con la defensa de cuatro, parece complicado que Sandoval apueste de nuevo por cambiar el dibujo y pasar a jugar con tres centrales, aunque sí se espera que el Córdoba se proteja mucho defensivamente y tome las máximas precauciones, ante un rival que si de algo puede presumir es de tener una pegada letal en el área y una pasmosa facilidad para sacar rédito de un juego que sin ser demasiado vistoso es tremendamente efectivo. Ante esas cualidades, y con el apoyo de cerca de un millar de blanquiverdes que estarán en La Rosaleda, el CCF expondrá su mejoría en un test de enjundia.