Los primeros apuntes sobre el nuevo modelo

Con muchos elementos por incorporar, que imposibilitan hablar de sistemas, dibujos y demás aspectos tácticos a estas alturas del verano, el protagonismo de la pelota y los asistentes y el propio Francisco en el segundo entrenamiento sirven para sostener algunas nociones sobre lo que puede ser el nuevo Córdoba. El primer partidillo, con dos equipos de once jugadores (los que había por la ausencia de Edu Ramo y Jaime), permitió observar dos bloques intensos, con las líneas juntitas y capacidad para ir a la presión sin balón y moverlo con rapidez con la posesión. Además, el técnico y su grupo de colaboradores insistieron en la velocidad de la zaga para recuperar posiciones lejos de la portería y en la movilidad y constantes ofrecimientos de todos los futbolistas, que por el momento son permeables al máximo con lo que pide el técnico. No puede ser de otra forma. Es el comienzo de una nueva etapa en la que todos parten de cero y tienen la ilusión de hacerse con un sitio en el proyecto 18-19 del CCF.

Edu Ramos y Jaime, ausentes como medida de precaución

Aunque sea sólo como medida de precaución, la enfermería del Córdoba no ha tardado en tener sus primeros inquilinos de esta temporada. Edu Ramos y Jaime Romero, que no pudieron culminar el primer entrenamiento del verano el pasado miércoles, se ausentaron ayer en la segunda y última sesión, por el momento, en la Ciudad Deportiva. El centrocampista arrastra unas molestias en el tobillo de los días finales de su periodo vacacional, mientras que el extremo izquierdo sufre aún las consecuencias de la inactividad provocada por la rotura muscular que tuvo en el epílogo de la pasada campaña, cuando militaba a préstamo en el Lugo, precisamente a las órdenes de Francisco. Ambos, eso sí, esperan estar ya a tono para trabajar con sus compañeros en el stage de Los Ángeles de San Rafael, donde está previsto que se sumen en los próximos días Pawel Kieszek y Bruno Montelongo, los dos únicos profesionales del equipo que todavía no se han unido a esta fase de preparación del ejercicio 18-19. Según el plan establecido por el cuerpo técnico blanquiverde, la plantilla vivirá hoy la primera de las dos dobles jornadas programadas en tierras segovianas (la segunda y última será el lunes), quedando la primera de las sesiones fijada a las 9:00 y la segunda a las 19:00.