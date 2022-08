El "positivo" balance final de pretemporada del Córdoba CF

El Córdoba CF pone el foco en su debut en Primera Federación tras una pretemporada que ha sido "muy buena", como destacó Germán Crespo a la conclusión del partido ante el Badajoz. Las sensaciones y los resultados están ahí y dicen que los blanquiverdes han mostrado lo que quieren durante los nueve encuentros disputados de este tiempo de preparación.

En cuanto a las cifras, el Córdoba CF, que se ha enfrentado a equipos de Primera y Segunda División y Primera, Segunda y Tercera Federación, ha conquistado seis triunfos: Granada (1-0), Almería (1-2), Linares Deportivo (1-3), Mérida (3-2), Xerez DFC (0-2) y Pozoblanco (1-2). Además, empataron los blanquiverdes frente al Villarreal B (1-1) y el Badajoz (1-1) y solamente el Sevilla Atlético fue capaz de vencer al equipo de Germán Crespo (2-1).

Con nueve caras nuevas tras la llegada final de Pablo Picón por la marcha de Jaylan Hankins, Germán Crespo pudo contar con todos sus jugadores de la primera plantilla, salvo Ekaitz Jiménez, que sigue con su periodo de recuperación de su lesión, y el meta valenciano, que llegó justo la semana pasada. En total, 32 piezas son las usadas por un preparador granadino que no dudó en tirar de los componentes del filial, destacando la participación de Manolillo y de Christian Delgado, con mucho protagonismo.

"La pretemporada ha sido muy buena. Ha sido larga, con muchos partidos y el equipo ha competido muy bien en todos los partidos", apuntó un Germán Crespo que se marcha contento a la jornada de descanso de este lunes antes de poner los cinco sentidos en el estreno liguero ante Unionistas Salamanca. Dentro de los números, el Córdoba CF sigue viendo puerta tras marcar 16 goles en nueve citas, tantos anotados por 11 jugadores diferentes -Carracedo fue el último en sumarse a esta lista-, lo que habla muy bien del poderío ofensivo del equipo cordobesista.

A pesar de los registros ofensivos, Germán Crespo apuntó que "en los partidos de pretemporada, los equipos rivales han parado mucho el ritmo y cada vez que podíamos atacar, nos han hecho falta y quizás en varios partidos nos ha faltado eso. Eso no va a ocurrir en la Liga porque tendrían muchas tarjetas". No obstante, también hubo citas en las que el conjunto blanquiverde estuvo espeso en ataque o no estuvo atinado de cara a puerta. Incluso llegó a pedir el técnico nazarí más contundencia.

"Se ha visto a un equipo que sabe lo que quiere"

En el apartado defensivo, el Córdoba CF ha solventado la pretemporada con ocho goles encajados en las nueve citas, aunque solamente ha dejado la portería a cero en dos ocasiones (Granada y Xerez DFC). Eso sí, por momentos a lo largo de estos nueve compromisos, se ha visto "a un equipo que sabe lo que quiere, un equipo que en todo momento es vertical y con velocidad, a pesar de que no estamos al 100% en cuanto a físico y a la chispa que se suelen coger" durante la temporada.

"Hay que estar contentos con lo que ha dado el equipo y ahora hay que pensar en lo que estamos deseando que llegue", comentó un Germán Crespo que le hubiera gustado llegar "con una última victoria" al encuentro de Liga frente a Unionistas de Salamanca. No obstante, el preparador nazarí se queda con que "el balance de resultados es positivo".

Aunque aún deben progresar en ese juego vertical y veloz, los blanquiverdes hicieron los papeles antes de encarar su participación en Primera Federación. Unionistas de Salamanca, el sábado, y el Fuenlabrada, el domingo 4 de septiembre, son los dos primeros rivales que pisarán de forma seguida El Arcángel. Llega la hora de la verdad y el Córdoba CF va con todo.