Una posición en el aire

José Ramón Sandoval sigue en la búsqueda de conformar un bloque al que otorgar continuidad en el Córdoba y que los resultados positivos empiecen a llegar. Después de la revolución en el equipo titular ante el Tenerife -en el que sólo tres hombres repitieron respecto al choque en Málaga-, la idea del técnico madrileño es que el equipo sea ya más reconocible ante el Granada, bajo el sello del 4-1-4-1, o 4-3-3, en el que el entrenador cordobesista sigue confiando. De hecho, por lo ensayado durante la semana, todo apunta a que apenas habrá un par de novedades en el equipo inicial que presenten los blanquiverdes en Los Cármenes, con la lógica vuelta de Carlos Abad a la portería y la posibilidad de que Miguel de las Cuevas pierda su sitio en el extremo izquierdo.

Lo que está claro es que Sandoval no revolucionará su equipo como ya lo hizo el pasado sábado. Entonces, hasta ocho hombres tuvieron su oportunidad después de la desastrosa visita a La Rosaleda. Y lo cierto es que, sin que el CCF dejase una gran impresión, la mejoría y lo cerca que el cuadro blanquiverde estuvo de la victoria, propiciará una dosis de confianza en un equipo titular que apunta a sufrir, a lo sumo, dos o tres permutas.

Carlos Abad recuperará su sitio en la portería pese al buen estreno de Alberto González

Un cambio que se espera con seguridad es el regreso a la meta de Carlos Abad, después de que una cláusula de su contrato de cesión le impidiera ser alineado ante el Tenerife. Pese a que Alberto González debutó con buen pie en el fútbol profesional, la lógica dicta que Abad ocupará de nuevo una portería para la que es el elegido número uno.

Lo que sí parece más complicado es que el Córdoba presente cambios en la defensa y el centro del campo. Atrás, el cuadro blanquiverde logró cierta sensación de solidez con la pareja de centrales formada por Álex Quintanilla y Aythami Artiles. Además, Fernández y Quezada cumplieron en los costados, en especial el zurdo, que parece haberle ganado la partida a un intermitente Javi Galán. Y en el centro del campo, más de lo mismo, pues Álvaro Aguado y Blati Touré son a día de hoy imprescindibles para un Sandoval que, salvo sorpresa, apostará de nuevo por Bambock como mediocentro defensivo.

Las dudas, o más bien la duda, se presenta en el extremo izquierdo, donde Miguel de las Cuevas cuajó un partido con luces y sombras, pero en el que quedó claro que su mejor nivel aún está por llegar. En el club se confía mucho en lo que puede aportar el ex de Osasuna, pero su tardía llegada al grupo le perjudicó y el hecho de no haber completado una pretemporada exigente y colectiva (se entrenó en solitario tras quedar libre) aconseja tener paciencia con el jugador alicantino. Además, el CCF mejoró en la segunda parte, cuando Jovanovic cayó a un costado y Jaime Romero a otro, lo que podría dar al balcánico la ocasión de partir desde el once inicial, bien a pierna cambiada en la izquierda o bien en su posición natural -la banda derecha-, con el manchego partiendo desde el costado siniestro. Piovaccari es otro que tiene el puesto ganado, salvo sorpresa, para seguir siendo la referencia ofensiva.

Las dificultades de Sandoval se centran entonces en buscar un integrante para actuar en la posición de extremo izquierdo, donde además de Jovanovic podrían actuar Alfaro o Javi Galán. El mediapunta onubense no atraviesa su mejor momento y, a pesar de ser un jugador con el que Sandoval siempre tiene un comodín para varias posiciones- la pérdida de la titularidad ante el Tenerife parece significativa de que tendrá que esperar de momento para volver a tener su ocasión. Por otra parte, Javi Galán tampoco está rindiendo a su mejor nivel en el lateral izquierdo, donde Quezada le plantea una gran competencia, lo que podría llevar al de Humanes a probar con el rápido carrilero en posiciones más adelantadas, lo que también le liberaría de unas tareas defensivas que en ocasiones le exigen más de la cuenta.

Con esa idea de dotar de cierta continuidad a su equipo, Sandoval apurará la semana para terminar de definir un equipo que, con total seguridad, será en Granada mucho más reconocible de lo que lo fue ante el Tenerife cuando presentó la friolera de ocho novedades.