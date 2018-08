"Este es el peaje por habernos salvado"

En un ejercicio de transparencia que hacía tiempo que la afición venía demandando, Jesús León reconoció ayer en el marco de la presentación de José Ramón Sandoval como nuevo técnico del Córdoba que la situación económica del Córdoba es "muy difícil" y prefirió mostrarse "prudente" antes que optimista respecto a las posibilidades de incrementar el límite salarial de 3,5 millones con el que el club se ve lastrado actualmente. El presidente blanquiverde asumió errores en la gestión y reconoció que el desequilibrio en las cuentas del club es "de entre dos y tres millones", lo que complica aún más una situación ya de por sí enrevesada.

León entiende que "la situación de hoy es el peaje por habernos salvado, por situaciones externas y otras internas. A día de hoy hay siete equipos con problemas para inscribir a sus jugadores, pero es verdad que sólo al Córdoba se le conoce y se ha mediatizado". Entre esos condicionantes internos se encuentran ciertas previsiones de ingresos que el club no ha podido cumplir, así como el incremento del gasto que ya reconoció en su día el montoreño tanto en inversiones en el estadio como en primas a la plantilla en busca de la permanencia. Por todo ello, León apuntó que ahora el club tiene que "compensar algunos ingresos que no han llegado, además se han ido cometiendo errores, pero el límite salarial está abierto". En cuanto a los condicionantes externos, León mencionó el seguro de permanencia, del que apuntó que es uno de los puntos que actualmente se discute con LaLiga, así como la inclusión del contrato de la dirección deportiva en ese límite salarial o la cesión de Jona al Lugo, operación que aún no estaba reflejada en esa cantidad fijada por Tebas.

Para que ese límite salarial se vea incrementado los ingresos deben llegar en gran cantidad, pues ahora mismo el Córdoba cuenta con un saldo negativo de "entre los dos y los tres millones", según apuntó León, que partió en su día del 1,8 que ha había dejado González y que reconoció varias veces "errores" cometidos en su gestión.

Entre las alternativas para generar ingresos a corto plazo, el presidente del Córdoba trabaja en conseguir un patrocinador para la camiseta, pero sobre todo en replantear la operación de Sergi Guardiola, un trato que reconoció como erróneo. "La operación de Guardiola se hizo muy pronto y eso hace que a día de hoy esté mal hecha; yo no debería haberla permitido, pero se hizo a 22 de junio y hoy estamos condicionados a ventas de jugadores que dependen de terceros", reconoció el montoreño, que aseguró, eso sí, que no va a "poner en riesgo el patrimonio del club que son los jugadores", en un claro mensaje para "aquellos que piensan que estamos en unas condiciones de desahucio por el límite salarial, yo no voy a malvender a ningún jugador". En ese sentido, otra operación abierta y que parece complicarse es la de Javi Galán, al que Las Palmas ha descartado ya por la imposibilidad de alcanzar las cifras que exige el Córdoba.

Por todo ello, al presidente del CCF se le preguntó si es optimista en cuanto a las opciones de poder levantar ese techo de gasto que ahora mismo ahoga al club. Y la respuesta fue mucho más mesurada que en días y semanas atrás: "Soy prudente y ya me habría gustado tener otra situación. No hay nadie con más ganas que yo de revertirla. Pero hoy toca actuar con prudencia porque la situación que tenemos es la que hay. Dependemos de terceros".