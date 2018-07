"Las palabras me cuestan un poco, me faltan hechos"

La satisfacción por la obtención de "un resultado bueno" y el "fantástico" trabajo de la plantilla no impidieron a Francisco sacar su lado más crítico con todos los problemas extradeportivos que están sacudiendo al Córdoba, lastrado en su planificación deportiva: "Llevamos un inicio de pretemporada diferente a todo lo que he vivido nunca y eso nos hace no crecer tanto como quería, pero estoy convencido de que poco a poco lo vamos a hacer".

Un mensaje que continúo en tono ácido cuando el técnico admitió unas "breves conversaciones" con el director deportivo, Rafael Berges, que deben pasar ya a la dimensión de los actos. "Bien con él, pero a partir de ahí las palabras me cuestan un poco y lo que me hacen falta son los hechos y ver que van a suceder cosas y que esto va a funcionar y va a tirar hacia adelante... De lo contrario, lógicamente yo no vine a eso, pero vamos a esperar", sentenció.

Francisco se quejó también de las dificultades que está encontrando, pues "lógicamente hay que ser realistas porque no tenemos delanteros; hemos trabajado lo que hemos podido para darle nuestra filosofía al equipo, pero a nivel táctico es difícil trabajar cuando nos faltan cosas y no podemos esconderlo".

Con todo, el almeriense reconoció que en el primer test ya vio en su equipo "el dinamismo, la intensidad y la ilusión y la confianza de querer jugar bien, demostrar que queremos ser un equipo valiente". Algo que no era fácil tras un largo viaje que hoy tendrá continuidad, lo que hizo resaltar al técnico "el espirítu de compromiso enorme por competir bien" del plantel.

"El trabajo de los chicos en el día a día es fantástico, desde que se empezaron a conocer noticias y ha pasado todo lo que ha pasado. La manera de trabajar, de intentar aislarse y crecer en el día a día en un momento difícil es de valorar muchísimo, estoy muy contento con ello", finalizó el técnico entre la satisfacción y el enfado.