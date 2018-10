Respira aliviado. José Ramón Sandoval salvó un match ball en el encuentro de ayer y tras el duelo destacó que se sentía "muy orgulloso" de sus futbolistas, de los que destacó su capacidad para saber sufrir durante los 90 minutos y su trabajo para defender la ventaja conseguida gracias al tanto de Piovaccari.

Tras su caliente rueda de prensa en Los Cármenes, Sandoval empezó su discurso asegurado que "hoy sí que estoy muy orgulloso de mi equipo, del trabajo de mi equipo, de como se ha comportado mi equipo y de como yo me he encontrado en la banda. Hoy se han visto unos jugadores que dan la vida por el compañero, que no escatiman esfuerzo, que son solidarios, así entiendo yo el fútbol. Y me quedo con las palabras de mi capitán, de Aythami, si competimos, podemos conseguir algo. Esta semana ha servido de mucho, de hablarnos a la cara y de no señalarnos, de buscar soluciones. Yo quiero ver un equipo así". "Hoy, hemos ganado a un Almería que venía de lograr tres victorias", recordó.

No dudó el de Humanes en señalar que, al contrario que en otros partidos "mi portero no ha sido protagonista, al contrario que la semana pasada". Esto, resaltó Sandoval, había sido como producto "del trabajo colectivo y defensivo de mi equipo. Vamos a intentar seguir trabajando y sabemos que con nuestra gente aquí en casa, nos multiplicamos". Sí quiso dejar claro el técnico blanquiverde que "no hay que coger euforia de nada, es nuestro primer partido ganado y sólo debemos mentalizarnos de que esto va a ser muy largo".

No negó el preparador del CCF que esta primera victoria de la temporada "sabe a gloria, y si por algo me alegro es por mi gente, porque yo sé lo que hemos pasado estas siete semanas. Sé cómo trabajaban diariamente y que no tenían recompensa. Teníamos que buscar el camino de la victoria. El trabajo nunca te puntúa hagas lo que hagas durante la semana y se lo merecen porque han sido los que han apostado por defender la camiseta del Córdoba, porque se han quedado aquí a pesar de las dificultades". A pesar del triunfo, José Ramón Sandoval insistió en que "ahora vamos a analizar la victoria, analizar lo que hemos hecho mal en este partido, porque el rival también nos ha puesto algunas veces en duda y vamos a dar un pasito adelante".

Y es que si la semana pasada el técnico realizó un rápido cambio sacando del campo a Piovaccari, ayer quiso elogiar su trabajo: "Hoy he visto a un Piovaccari como el que yo necesito para el Córdoba. Algunas veces hay que pagar un peaje por tomar algunas decisiones para ver si pasa algo. Si me hubiese salido mal... y me ha demostrado y me ha dicho zasca". También quiso destacar el de Humanes a "un Quim que no había entrado antes y nos ha ayudado mucho", sin olvidarse de "una defensa que ha estado muy concentrada porque los delanteros del Almería son incómodos dentro del campo. No podíamos jugar desde atrás porque si no, le íbamos a ofrecer a ellos lo que querían, porque en campo contrario ellos son alimañas. Hemos intentado poner la pelota donde a ellos podía perjudicarles más".

Se le notaba al técnico su satisfacción y afirmó que "el equipo me ha gustado. Ha tenido esos momentos de saber sufrir y de entender el juego. El error no se penaliza aquí. El que se atreve aquí va a tener mi vida, y si se equivoca a mí no me importa, pero que lo intente".