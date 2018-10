De números y sensaciones

Después de un cuarto de competición, el Córdoba empieza a soltarse, a parecerse a un equipo, con un guion que seguir y unos elementos en perfecta comunión sobre el verde. Pero pese a todo eso, continúa sin ganar. Sólo cuenta con una victoria en once partidos y su balance de puntos arroja un paupérrimo 8 de 33 que lo mantiene en los puestos de descenso desde la segunda fecha del campeonato de la Liga 1|2|3. La mejoría evidente de las sensaciones que trasmite el conjunto de José Ramón Sandoval no acaba de traducirse en triunfos y eso minimiza resultados a priori tan positivos como los empates firmados en las dos últimas jornadas ante el Deportivo, en El Arcángel, y en la visita al Sporting de Gijón, más aún viendo los méritos desplegados en ambos compromisos. El lastre acumulado es tan pesado que sólo se puede quitar sumando de tres en tres, que es la única vía conocida para alcanzar el éxito sin tener que aferrarse a milagros al filo de lo imposible como los ya vividos en blanco y verde, el último hace sólo unos meses.

La frialdad de los números, que al final son los que dictan sentencia, dice que el CCF está anclado desde el arranque de la competición en zona de descenso. Eso es fruto de un balance que recoge una victoria, cinco empates y cinco derrotas en los primeros once capítulos de la campaña, lo que arroja un 8 de 33 que no invita precisamente al optimismo. Contando con que la permanencia está fijada en los manidos 50 puntos, los blanquiverdes deben, como poco, doblar su producción para tener alguna garantía de conseguir el objetivo marcado, pues su proyección actual es de apenas 30,5 al final del ejercicio.

Para mejorar ese registro, sin duda alguna insuficiente, hay varios aspectos claramente a corregir. El primero pasa por el rendimiento a domicilio, donde en El Molinón el equipo ya dio un primer paso, sumando su primer punto tras cuatro salidas a cero rozando el ridículo. El problema es que lo visto sobre el terreno de juego dejó una sensación amarga, pues ante un público de uñas con los suyos y un rival horrendo con y sin pelota, el Córdoba no supo ganar.

¿Qué faltó? Principalmente gol, el hándicap adivinado ya desde el verano que a pesar del oasis de las dos primeras citas ligueras y la visita copera a Elche ahora está dando la cara. Con Erik Expósito defenestrado, las opciones de Piovaccari, Andrés Martín, Jaime Romero o Jovanovic deben exprimirse al máximo para permitir un dominio del área rival que no se ha visto todavía, con más énfasis aún en los desplazamientos.

Basten unas cifras: sólo un tanto a favor en los tres últimos partidos ligueros y tres en el total de las cinco salidas. Un déficit que hace más complicado aún equilibrar el balance después de la sangría defensiva afortunadamente ahora cortada. Porque dentro de lo numérico también hay algún aspecto positivo, y reforzar la seguridad cerca del área propia es el más significativo, sobre todo de local, aunque en El Molinón por fin llegó esa meta a cero en un viaje, tras haber acumulado la friolera de 13 tantos en contra en los cuatro previos.

Ese dato refuerza de manera notable la mejora de las sensaciones que ahora trasmite el CCF, al que le ha costado un cuarto de campeonato sentirse en igualdad con los otros 21 equipos de la categoría. Ahora, claro está, tiene que traducir ese equilibrio competitivo en resultados, y sobre todo en forma de triunfos, que es lo que marca la diferencia en las ligas de tres puntos. Como punto de partida, lo más destacado es que el cuadro cordobesista por fin tiene una idea definida de juego, y se muestra capaz de llevarla a cabo tanto dentro como fuera de casa y sea cual sea el adversario.

Sin llegar a detenerse demasiado en el sistema, sustentado en una zaga de cuatro hombres y un medio campo de cinco elementos por detrás del punta, con más o menos recorrido ofensivo, lo cierto es que ahora la prioridad es mandar desde la posesión, controlar la medular con superioridad numérica y dominar los partidos. Una labor que pasa por ser la más lógica viendo las características de los medios que tiene a su disposición Sandoval, que no tienen capacidad para estar los 90 minutos corriendo detrás del balón y el contrario, exigiéndose en lo físico. Defender con pelota como primer paso para atacar con ella, aunque haga falta un punto de maldad cerca del área.

Como no puede ser de otra manera, para llevar a efecto ese guion es fundamental la confianza, algo a lo que ayuda una reducción de los bandazos en la elección del once por parte del técnico, sin que hayan desaparecido del todo. La diferencia principal con los constantes cambios de las anteriores semanas radica en que ahora se deben a un aumento de la competencia individual en determinadas posiciones. La salida de Quintanilla por primera vez del once en El Molinón no se notó por el buen hacer de la pareja Luis Muñoz-Aythami, el rendimiento de Vallejo, Javi Lara o Aguado ha hecho olvidar al trío Bambock, Blati y Quim, e incluso Jovanovic ha perdido el sitio en ataque. Todo en busca de una alineación solvente en la que, sin dejar de lado el trabajo colectivo, ha mejorado mucho la actitud grupal y empieza a mostrar unas mejores sensaciones que sólo falta refrendar en números. Porque una cosa sin la otra vale de poco con el déficit acumulado del inicio liguero.