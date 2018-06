Una nueva vida ya sin Guardiola

El Córdoba confirmó ayer la salida de Sergi Guardiola al Getafe, que se produce finalmente mediante un préstamo por una temporada con opción de compra de 10 millones antes del 15 de junio de 2019. Como contraprestación, además de ahorrarse la ficha del delantero, el club blanquiverde recibe una prima fija, que puede verse incrementada en función de determinadas variables, además de la cesión de dos o tres jugadores del excedente del conjunto azulón. Entre los futuribles están el volante Dani Pacheco, el lateral izquierdo Mathías Olivera o el delantero Jorge Molina, si bien este último quedaría al margen de la operación al restarle sólo un año de contrato con el club del Coliseum.

La operación a tres bandas entre el CCF, el Getafe y Guardiola quedó muy avanzada el jueves, si bien no fue hasta ayer por la mañana cuando se cerró definitivamente. Cierto es que la negociación pudo haber quedado rota horas antes si el jugador hubiera aceptado marcharse al Reino Unido, a una entidad que apostaba fuerte por su llegada en propiedad. Al final, el Córdoba mantuvo su palabra y certificó la salida del pichichi -24 goles en su primera campaña completa en Segunda División- con destino a Madrid Sur, pero mediante una cesión con opción de compra. Una fórmula tan válida como otra, ya que "el modelo de gestión es vender o ceder para crecer", siguiendo lo hecho años atrás por un Sevilla que Jesús León conoce bien.

El club elegirá técnico a mediados de la próxima semana; Francisco es el favorito entre seis másDani Pacheco, Chuli y el lateral zurdo Olivera son opciones azulonas, con Jorge Molina al margen

Este método garantiza a la institución blanquiverde una cantidad cercana a los 1,3 millones, casi la mitad de la oferta más importante recibida para su traspaso en días anteriores. Y se divide en una prima fija en torno a los 500.000 euros, que podría crecer según variables como el número de goles que anote el jumillano o si no juega un mínimo de 20 partidos titular en su estreno en Primera, y una bolsa para cesiones ya fijada de la que se irá descontando la mitad de la ficha de cada jugador que llegue a El Arcángel. Eso sí, para eso habrá que tener paciencia y a buen seguro esperar a que vaya avanzando la pretemporada, aunque el presidente advirtiera ayer que la operación "está avanzada en nombres, pero hay que negociar".

El dirigente deslizó los del malagueño Dani Pacheco o el cordobés Álvaro Jiménez, si bien este último finaliza contrato el 30 de junio y lo más probable es que no renueve y tenga que buscar un nuevo acomodo, con el Rayo como opción prioritaria. Además, aparecen las alternativas de Mathías Olivera, lateral izquierdo uruguayo que firmó el pasado año por seis campañas y apenas ha tenido minutos, Chuli y, en zona preferente, Jorge Molina. Pero el caso del delantero es diferente a pesar de su predisposición a venir al CCF, toda vez que con un año de contrato sólo no tiene sentido un préstamo. Luego habrá que tener en cuenta futbolistas en la órbita del Getafe como Lazo (Real Madrid) que salgan tras su incorporación este verano.

Por cierto, para cerrar el tema Guardiola, un par de detalles. En caso de que el Getafe opte por ejecutar la opción de compra, el contrato incluye un par de cláusulas. La primera es que en el curso posterior (19-20) no podrá traspasar al delantero, siendo penalizado si lo hace; la segunda es que en la siguiente (20-21), el Córdoba percibiría el 50% de la plusvalía generada, es decir, sobre la cantidad que exceda de esos 10 millones.

Pero más allá de la confección del equipo, que será "muy competitivo", "lo más importante" ahora es concretar el técnico para el próximo proyecto, algo que debe quedar cerrado como tarde mediada la próxima semana. "Nos hemos reunido ya con tres o cuatro y entre el lunes y el martes lo haremos con otros dos o tres, para ya tomar la decisión", dijo León, afanado en encontrar alguien que reúna "los valores que queremos" y se adapte "al modelo". Ese perfil ahora mismo el que mejor cumple es Francisco, aunque "queremos mirar más opciones", entre las que se encuentran José Luis Martí, Paco Jémez, Juan Sabas -mañana busca el ascenso con el Extremadura- o incluso David Gallego -renovado con el Espanyol B-, según indicó ayer Onda Cero Córdoba.

Una vez que se dé ese paso prioritario, el club consensuará con el técnico elegido el modelo de plantilla y la estrategia trazada para el próximo ejercicio. Y será entonces el momento de los jugadores, las presentaciones y demás escaparates estivales, en las que no hay sitio para un jugador, que saldrá rescindido y a buen seguro será Jona. Sobre el resto, León apuntó que ya hay contactos con Aguza y Edu Ramos para su renovación, y con Javi Lara para que rebaje su ficha, ya que "estamos buscando un equilibrio salarial y hablaremos con todos los que tengan salarios altos".

Mención aparte merece el caso de Aguado, con dos años más de contrato, el primero aún como sub 23, y una cláusula de rescisión de seis millones, y al que la entidad ha ofrecido una mejora salarial acorde al primer equipo que no acaba de satisfacer al jugador. Al respecto, León fue tajante: "Si Aguado no está a gusto, lo único que tiene que hacer es venir con un cheque de 6 millones de euros. Voy yo a recogerlo y se va al Leganés, al Eibar o al que quiera. Pero con los 6 millones en la cuenta del Córdoba". Parece que se avecina culebrón...