El momento de acelerar

Tras la explosión de sensaciones vividas de enero a mayo, el Córdoba ha decidido mirar al futuro con calma. El pasado jueves confirmó a Francisco Rodríguez como entrenador de su nuevo proyecto de plata, siendo el último club de Segunda en hacerlo, y ahora, ya entrado julio y a una semana escasa para la vuelta al trabajo -la plantilla retomará los entrenamientos entre el 9 y el 11-, está obligado a pulir los diferentes detalles de su planificación estival y la confección de la plantilla. Y para ello los próximos días son clave, más allá de que el miércoles será presentado oficialmente el técnico almeriense, seguro dando ya algunas pinceladas de lo que quiere para este mes y medio que precede al arranque del próximo campeonato liguero.

El aparente parón vivido durante la mayor parte del mes de enero -no es tal porque la dirección deportiva que encabeza Luis Oliver tiene avanzado mucho trabajo- ha acumulado muchas tareas en las mesas de El Arcángel. Las más inmediatas, a reafirmar directamente con Francisco estos días, son la fecha exacta de la vuelta a los entrenamientos, que será a principios de la próxima semana, con el paso previo de los reconocimientos médicos; el calendario de amistosos de pretemporada y, unido directamente a esto, dónde y cuándo realizar el stage de concentración, todo pendiente de la decisión del Gobierno de Panamá sobre el acuerdo de patrocinio del equipo.

Pero además de esos detalles, el punto álgido está en la confección de la plantilla. Y hay mucho trabajo por hacer, por mucho que el club se haya cansado de decir que seguiría el 80% del núcleo -ojo, que eso no son todos- del equipo que echó el telón del pasado curso. Las altas, que no serán menos de seis o siete dejando a un lado al ghanés Emmanuel Lomotey ya confirmado para el filial, y la continuidad de pesos pesados como Edu Ramos o Aguza, libres desde ayer, pasan a ser temas prioritarios, aunque en estos últimos casos habrá que ver el convencimiento con el que va el CCF a por los dos centrocampistas.

Luego, al margen de las negociaciones abiertas con Javi Lara y Álvaro Aguado para modificar sus respectivos contratos, queda por ver para quién sigue la puerta abierta. El caso más significativo es el de Jona, con dos años más de contrato, pero que ya sabe, como su agente, que debe encontrar un nuevo destino. Y salvo sorpresa, ese será el Lugo. Diversas informaciones desde Galicia apuntan que la operación va viento en popa y podría cuajar pronto, aunque queda por ver la fórmula: un traspaso, una cesión... o un canje por un hombre que gusta mucho a Francisco como Ramón Azeez. Detalles que se irán conociendo ya, porque ha llegado el momento de acelerar para el nuevo Córdoba.