Una mirada al ombligo

La debacle de Granada ha servido para unificar criterios en el Córdoba y desviar el foco de José Ramón Sandoval, cuestionado desde hace semanas. Todos coinciden ahora en que la solución a los males del equipo está en los que saltan al verde. Lo dijo el propio técnico, en caliente, en el mismo corazón de Los Cármenes; y luego lo han ido repitiendo, ya en frío y de manera más sosegada, el director deportivo, Rafael Berges, y uno de los capitanes, Aythami Artiles. "Los jugadores tenemos que dar un paso adelante; este equipo tiene que competir porque si no compites no vamos a salir de ahí, no vamos a ganar un partido", señaló ayer el zaguero canario, que quiso aprovechar también su encuentro ante la prensa para espantar los rumores sobre la falta de implicación del grupo y, sobre todo, recordar su compromiso con el proyecto más allá de los pasajes estivales: "Estoy a muerte con este equipo".

"Hemos empezado con una mala dinámica, una racha muy mala y tenemos que ganar sí o sí", dijo Aythami para empezar a dar motivos de final a la cita ante el Almería, un partido "fundamental, vital para no despegarnos de los de arriba, para empezar a ganar y coger una buena racha ya". Una receta que pasa, principalmente, por cómo actúe el CCF, aunque la semana ha servido también para escrutar a los rojiblancos, que llegan con tres victorias consecutivas. Tras ver ayer un vídeo de su rival, el defensa advirtió que "no veas cómo presionan, cómo corren y cómo defienden", si bien todo eso importa poco ahora porque "tenemos que revertir ya esta situación, salir de ahí, empezar a ganar; somos el Córdoba, es nuestra casa y se tienen que quedar aquí los puntos".

Entre otras cosas, al margen de la necesidad que marca la situación en la tabla, para lavar la imagen de Granada, pues "lo que no se puede hacer es una primera parte como la del otro día; este equipo tiene que competir, porque si no lo hace... Luego ya será por calidad, por suerte o porque el árbitro te ayude, pero si no compites... Es importante para salir de esta situación que estemos juntos y nos pasemos los 90 minutos compitiendo porque, si no corres e igualas la intensidad del rival, no vamos a ningún lado".

Menos aún si la actitud es la mostrada en Los Cármenes, que dejó dudas sobre el compromiso de la plantilla con Sandoval. ¿Le están haciendo la cama? Aythami se tomó a risa esa simple cuestión, ya que "no he visto que ningún jugador deje de correr o no meta el pie o no meta goles... Confiamos a muerte en el míster. Esto no es cosa del míster, sino de los jugadores; tenemos que dar un paso adelante y ganar por nosotros, por el club, por la afición y porque hemos pasado bastante tiempo mal y ya nos merecemos cambiar la dinámica, sonreír y ser felices".

Para ello es básico que el Córdoba deje de una vez por todas de ser una comparsa en el juego sin balón, que consiga echar el cierre a una portería que es de las más goleadas de Europa y, con 18 tantos, de largo la que más de la Liga 1|2|3. "Este equipo si por algo se caracterizaba el año pasado es que íbamos a muerte, defendíamos todos, y este año recibimos goles con bastante facilidad; por eso hablo de competir, del compromiso, de ayudar al compañero dentro del campo...", argumentó Aythami, que entiende ser uno de los más señalados desde fuera, si bien quiso matizar que "está bien, contento en la ciudad y a muerte con este equipo, con este club".

"La situación no es la que todos esperábamos en verano, pero ahora mismo el barco está mal, se está hundiendo y a todos nos toca remar, achicar agua, y Aythami va a estar el primero. Lo que quiero es que los resultados empiecen a aparecer y voy a hacer todo lo posible para que sea así, ayudando en el vestuario, al míster y al club, y sobre todo en el campo", continuó el canario, que pide a "los veteranos tirar del grupo". "Hay que estar tranquilos, aunque no sea una situación fácil, porque esto sólo lo cambia una victoria, una buena racha, pero no hay que ponerse nervioso".

Ni los jugadores ni Sandoval, en ese intento por tocar la pieza justa para ganar con cambios de dibujo y de jugadores, pues "al final los sistemas da igual porque si no compites, si no lo tienes claro ni qué tienes qué hacer... La clave es que el equipo se sienta fuerte defensivamente. Este equipo necesita coger confianza defensiva y da igual el sistema, sentirnos seguros, que no nos creen ocasiones. Pero para eso es importante que si fallamos estemos todos dispuestos a revertir la situación, ni la gente se ponga nerviosa ni nosotros tampoco", sentenció Aythami.