"Tenemos mucho margen de mejora"

Con "la sensación" de haber dejado escapar una buena oportunidad de quebrar la racha a domicilio, satisfecho con la actuación de su equipo en la segunda mitad y preocupado por la falta de pegada mostrada una vez más en el Anxo Carro. Así se marchó Curro Torres de Lugo, donde el Córdoba desaprovechó "la primera parte" y no pudo reaccionar tras el descanso porque, entre otras cosas, "nos ha faltado rematar".

El técnico blanquiverde se lamentó de que "cuando mejor estábamos, porque estábamos entrando bien al partido, ha llegado el gol de penalti", y luego "ese segundo gol, que hemos tenido tres opciones parecidas en la segunda parte y la de ellos ha entrado y la nuestra no". Con todo, el hispano alemán prefirió quedarse con que "la segunda parte se parece mucho al Córdoba que vamos a tratar de buscar; creo que hemos hecho una segunda parte buena, sabemos cuál es el camino, sabemos qué errores hemos cometido y vamos a trabajar para intentar mejorar".

En su análisis, Torres quiso destacar que el Lugo sólo ha tenido "la del penalti, porque es penalti, y la acción del segundo gol, que es la única acción en la que han tenido con algo más de peligro, pero nosotros en la segunda hemos tenido opciones bastante claras como mínimo para poder empatar".

El preparador cordobesista indicó que "a nivel general hemos trabajado bien en todos los sentidos, hemos encontrado espacios por dentro, hemos jugado por fuera, hemos llegado al área y hemos llegado con gente, pero nos ha faltado rematar".

Cuestionado sobre el cambio de imagen tras el descanso, Curro Torres explicó que en la primera "no estábamos acosando bien a nivel defensivo cuando no teníamos el balón. Sabíamos que el Lugo iba a salir fuerte, han pasado esos primeros diez o quince minutos y empezábamos a tener más presencia ofensiva y algo más de balón, pero nos estaba costando cuando no lo teníamos. Luego en la segunda parte se ha ajustado y la gente de atrás ya tiene muchas más oportunidades de poder seguir haciendo la presión".

Con todo, el técnico quiso quedarse con lo positivo: "Lo más importante es que lo que uno quiere lo pueda conseguir en el terreno de juego, y a partir de ahí trabajaremos también la efectividad. Estoy contento con el trabajo, no con el resultado, porque para ser el primer partido creo que hemos dado un paso al frente. Tenemos mucho margen de mejora porque tengo buenos futbolistas y, cuando es así, es más sencillo".