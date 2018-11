No hay lugar para Erik

Definitivamente, Erik Expósito no tiene sitio en el Córdoba de José Ramón Sandoval. El ariete tinerfeño volvió a quedarse fuera de la convocatoria por cuarta semana consecutiva a pesar de la baja por sanción de Federico Piovaccari. El técnico, que apostará por Sasa Jovanovic como titular, citó entre los 18 a sólo un delantero puro, el joven Andrés Martín, prefiriendo suplir la ausencia del italiano con un medio ofensivo como Quim Araujo. De esta manera, el futbolista cedido por Las Palmas tampoco podrá romper ante el Mallorca una serie de seis jornadas sin jugar.

Dejando la Copa del Rey a un lado, donde ha sido titular en los dos últimos partidos ante el Elche y el Getafe -no participó en el estreno ante el Nàstic, sólo unos días después de su estreno como titular en la Liga 1|2|3-, la última aparición de Erik Expósito con el CCF fue el 29 de septiembre, hace ya casi mes y medio. Curiosamente fue ante el Granada, en Los Cármenes, cuando Sandoval tiró del canario a los 20 minutos de juego para suplir a Piovaccari, ante el asombro de todos los presentes y el lógico enfado del italiano, señalado públicamente por la debacle ante el actual líder de la competición.

El tinerfeño no juega en liga desde Granada, donde relevó a 'Pio' a los 20 minutos de juegoLoureiro por Quezada y Quim por el italiano son las novedades en una lista sin Carlos Abad

Al contrario de lo que podía pensarse, desde entonces la situación de ambos dentro del plantel cambió de manera radical. El gol salvador de Piovaccari una semana más tarde ante el Almería, que significó la primera victoria liguera de la temporada y evitó la cantada destitución de Sandoval, reforzó la figura del punta transalpino y, poco a poco, fue metiendo en un agujero sin fondo a Erik. De hecho, el tinerfeño no ha vuelto a participar en el torneo doméstico, mientras su rival por el puesto de nueve ha ido enlazando titularidades y hasta ha anotado otro gol, para elevar su registro este curso a 3 (4 si se tiene en cuenta la Copa del Rey).

Su expulsión de la semana pasada ante el Extremadura y el castigo posterior de un partido confirmado por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abría una nueva puerta hacia la esperanza para Expósito. Pero el anuncio ayer de la convocatoria reflejó, por si había alguna duda, que el delantero propiedad de Las Palmas es la última opción del cuerpo técnico para la zona de vanguardia, hasta llegar a no contar para nada. No irá a Palma, acumulando así su cuarta semana fuera de la convocatoria.

Este rol secundario de Erik Expósito se refleja aún más echando un vistazo a sus números. Es el jugador de campo con menos participaciones en liga (3), sólo por delante de los porteros Alberto González, Marcos Lavín e Igor Stefanovic, que fue despedido del club antes del cierre del mercado estival tras haber sido titular las dos primeras jornadas del campeonato. En cuanto a minutos, los 170 que ha sumado lo dejan apenas por encima de Alberto y Lavín, y del juvenil Andrés Martín, al que su irrupción desde la pretemporada y los goles decisivos al Nàstic en Copa y al Deportivo en la Liga 1|2|3 han otorgado el papel de segundo delantero para Sandoval.

De hecho, el joven futbolista de Aguadulce (Sevilla) es el único delantero puro que hoy formará parte de la expedición blanquiverde a Palma. El técnico ha decidido conformar una convocatoria de 18 jugadores continuista respecto a la jornada anterior, en la que los únicos cambios son la entrada de Miguel Loureiro por Mimi Quezada para tener una alternativa en el lateral, y Quim por Piovaccari. Carlos Abad, que se mantiene lesionado, se espera que pueda estar disponible para recibir al Cádiz.

"Tiene que esperar su oportunidad. Ahora hay mucha competitividad en la plantilla y lo que va bien no hay que tocarlo. Debe tomar esto como algo para reivindicarse y superar a sus compañeros. Queremos ver su mejor versión, pero por encima está el equipo y ahora creemos que alguno puede dar más que él", sentenció Sandoval al ser cuestionado sobre Erik, al que invitó a verse reflejado en Javi Galán o Aguado: "Han pasado por esta misma situación y ahora están en un momento dulce y dando al equipo lo que les pedimos. Si hemos aprendido algo es que la titularidad no está garantizada, no vamos a regalar minutos".

Con esa premisa, y tras lo que hizo en el verde la pasada semana, la titularidad mañana en Son Moix como referencia ofensiva será para Sasa Jovanovic, que debe permutar con De las Cuevas y Jaime porque "necesitamos que haya más gente en el área, aunque nuestros goles son más en transiciones". Ellos serán los responsables de hacer gol al Mallorca, en un duelo en el que "hay que reivindicar las sensaciones y la línea de los últimos partidos, y hacer buena la victoria del Extremadura porque no hemos hecho nada aún".