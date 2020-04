Las lesiones, el mayor temor por el parón en el Córdoba CF

Dentro de las preocupaciones que el parón liguero desató entre los profesionales del fútbol, el riesgo que supondría una precipitada vuelta a los campos para el físico de los jugadores es una de las más extendidas. Especialmente si se habla con los preparadores físicos de los equipos. El Córdoba CF no es, por supuesto, una excepción y así lo reconoce el encargado de esa parcela, un Rubén Betanzos que aterrizó junto a Juan Sabas pero que apenas ha tenido tiempo de trabajar sobre el césped con los futbolistas y ahora se ve obligado a hacerlo de forma telemática.

"Nos preocupan bastante las posibles lesiones, no solo al Córdoba, a todos los equipos. Cuando se produce un proceso de desadaptación y tenemos que volver sin un proceso de adaptación suficiente, las posibilidades de sufrir lesiones suben mucho", reconoce Betanzos. Una preocupación que intentarán mitigar con "trabajo y esfuerzo" para "reducir al mínimo ese índice de lesiones, aunque no esconde que "hay mucha incertidumbre".

Y es que la falta de un guion claro sobre la vuelta a la competición tiene descolocados a todos los profesionales. "Lo que tenemos es mucha incertidumbre. No sabemos a dónde vamos. Normalmente, cuando termina una temporada sabes cuándo vuelves y el tiempo que tienes para prepararte, pero en este escenario no sabemos qué va a pasar y estamos a la expectativa".

Betanzos no escondió que "se habla de hacer una pequeña pretemporada, pero no lo sabemos con certeza", por lo que de momento intentan "que los jugadores pierdan la forma lo menos posible de cara a un posible regreso", aunque tiene muy claro que "será la Federación la que nos marque los tiempos, pero sí que considero necesario un pequeño período de adaptación, porque no es lo mismo entrenar en un campo que en casa".

Y es que el preparador físico del cuerpo técnico blanquiverde reconoce que "la preparación física en este confinamiento está siendo más complicada, por supuesto, que en el día a día con los jugadores, pero estamos trabajando para tener el máximo control posible sobre la plantilla". En su dinámica de trabajo se incluye un plan específico para cada futbolistas, acompañado de sesiones por videoconferencia y controles de peso y alimentación.

Las ganas de volver del plantel

Con todo, Rubén Betanzos no escondió que supone un hándicap añadido "no conocer a la plantilla de manera personal, porque solo hemos tenido tres sesiones con ellos", por lo que han intentado "suplir esa falta de conocimiento con muchas reuniones con parte del área médica, de rendimiento, con Víctor, los fisios y el médico". "Todos hemos hecho por conocer a la plantilla y desgranar sus problemas y sus virtudes. Yo he estado en contacto con ellos para conocer sus necesidades. Llevábamos pocos entrenamientos, pero también estoy teniendo tiempo con ellos, aunque no sea personal, para conocerlos y tratar de adaptar su entrenamiento lo máximo posible a sus necesidades", añadió al respecto.

Mientras las semanas pasan, Betanzos reconoció que la inquietud es cada vez mayor. "Los jugadores nos transmiten tranquilidad por un lado y ganas de volver por otro. Es una situación especial, en la que la salud de muchas personas está en juego, pero los jugadores son gente activa, con una rutina de entrenamiento marcada y que no están acostumbrados a estar en casa", explicó el preparador físico blanquiverde.