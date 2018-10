Aún hay lastre que soltar

Una vez que el progreso parece evidente, el Córdoba debe empezar a recoger los frutos. Tras un horrible arranque de temporada, los últimos encuentros dibujan un panorama esperanzador para los de Sandoval, que esta noche tienen la oportunidad de soltar quizás el último lastre que arrastran como peaje desde el alocado verano que les tocó vivir. Y no es otro que ganar un partido fuera de casa, algo de lo que hasta el momento han estado muy lejos, pues en las cuatro visitas ligueras el patrón común ha sido el de recibir tres o más goles y el de dar una imagen más cercana al ridículo que a la de un equipo competitivo. Con esos negros antecedentes, los blanquiverdes visitan el feudo de un Sporting de Gijón también cargado de urgencias, aunque en su caso por no encontrarse ya metido de lleno en la pelea por el ascenso.

Aunque sea por objetivos opuestos, el nerviosismo y la necesidad es similar en ambos bandos, y eso puede dibujar un partido lleno de imprevistos en un escenario donde la afición también juega un papel muy importante. Por eso habrá que tener muy en cuenta su actitud, ya que algunos sectores del sportinguismo han preparado protestas contra la directiva, que serán mayores o menores en función de lo que acontezca sobre el césped.

Para seguir la senda trazada en Elche, único estadio -y en Copa- que ha visto ganar al Córdoba al margen de El Arcángel, Sandoval apostó por dejar fuera de la lista a dos titulares ante el Deportivo como Quim Araujo y Bambock, un bandazo que el preparador argumentó por la semana de tres partidos que se avecina. Álvaro Aguado y Blati Touré se presentan como claros candidatos a tomar el relevo de sus compañeros en el once inicial, al que también podría acceder Fernández, después de las dudas que dejó Loureiro en el último choque. A partir de ahí, no se esperan más variaciones en un equipo que parece haber encontrado un rumbo que seguir, aunque aún no ha logrado asentarlo con puntos.

Y no lo tendrá fácil el Córdoba en Gijón, pues enfrente tendrá a un rival que está construido para luchar por todo, aunque de momento no ha encontrado ni el juego ni los resultados buscados. En esa dinámica irregular que arrastra el equipo de Baraja ha influido mucho la escasa adaptación de los fichajes, piezas clave en los planes del cuadro asturiano que aún no han logrado encajar, lo que ha provocado que los referentes sigan siendo los Carmona, Babin, Canella o Mariño ya asentados en el equipo desde temporadas anteriores.

A pesar de no haber empezado la temporada de manera brillante, cabe recordar que el Sporting todavía no ha perdido en casa. Dos empates y tres victorias ante los suyos es el balance de un equipo que no domina el área rival pero que en la propia es muy solvente. Prácticamente al contrario de lo que le sucede a un Córdoba que necesita enganchar dos resultados positivos para empezar a levantar el vuelo. Y nada mejor para eso que soltar el lastre que aún mantiene lejos de casa.