"Con mis jugadores, al fin del mundo"

José Ramón Sandoval prefirió quedarse con lo positivo del punto que logró el Córdoba ante el Numancia. El técnico recordó que "veníamos de dónde veníamos y el equipo ha salido bien, sabiendo tratar a un equipo que ha estado a punto de subir y que tiene la base del curso pasado". Por ello, apuntó que "tenemos que afrontar esto como positivo porque ya nos faltan 49 puntos. Hay que seguir trabajando pero es agosto y son partidos que parece que llegas y luego no llegas". Y es que el madrileño aseguró que "dos goles en cuatro minutos no nos van a meter más adelante" y achacó el bajón a que "el que nos empataran a dos nada más marcar nosotros, el equipo ha tenido un lapsus y nos han hecho el tercero". Pese a todo, el técnico blanquiverde hizo hincapié en que "el equipo ha terminado apretando el partido, los cambios han sumado y con mis jugadores me voy al fin del mundo", pues está convencido de que "poco a poco mejoraremos cosas, sobre todo en lo físico, porque se han beneficiado de un bajón nuestro".

Cuestionado por el mal inicio de la segunda parte, Sandoval apuntó que "los dos goles son propios de un partido de verano. Tenemos exceso de confianza en el balón que va a banda del segundo. Pero no tengo nada que reprochar a mi equipo. Los errores están para buscar soluciones. Ellos saben que hemos cometido esos pequeños errores, pero no hay que recriminar nada. A estas alturas no se sabe bien a qué puedes achacar los errores. En los primeros partidos hay que coger el sitio y yo veo a mi equipo muy concienciado de lo que quiere".

El de Humanes valoró además el ambiente en el estadio: "Esto va para adelante, la gente se está enganchando y El Arcángel ha vuelto a vibrar. Estando en casa el equipo ha resurgido gracias a la afición y eso nos ha dado mucho. Hay que dejar que los jugadores se equivoquen porque han pasado un verano muy jodido. Vamos a buscar soluciones y a trabajar". En referencia a los tres goles anotados, Sandoval apuntó que "es síntoma de adaptación, pues todo el mundo decía que no teníamos gol y hemos tenido hasta más llegadas. Jovanovic se ha adaptado bien. Por eso digo que hay muchas cosas positivas que sacar. Y los errores trataremos de minimizarlos. El equipo arriba siempre tenía sensación de peligro".

El preparador cordobesista fue más allá en su optimismo al asegurar que "cuando se vayan incorporando los nuevos vamos a tener muchas opciones. Hemos hecho dos sistemas y el equipo se ha adaptado muy bien".

Por último, el madrileño reconoció abiertamente que espera refuerzos: "Hay cosas avanzadas pero tenemos que ir de la mano de LaLiga, no salirnos del carril y aceptar todo lo que admitan, y lo que no habrá que asimilarlo. Berges está trabajando y hay cosas que esta semana se podrán cerrar si LaLiga nos lo permite".